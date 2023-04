AUM för kryptobörshandlade produkter steg med 67 % under första kvartalet, vilket överträffade tillgångspriserna med 34 % YTD

Det totala värdet av tillgångar under förvaltning (AUM) för kryptobörshandlade produkter (ETP) ökade med 67 % under de första tre månaderna 2023, enligt den senaste rapporten som beskriver statistiken.

Rapporten släpptes onsdagen den 12 april av Fineqia International Inc. ( CSE: FNQ ), ett börsnoterat företag som investerar i teknikprojekt i tidiga och tillväxtstadier och en förvaltare av skuldebrev i Storbritannien.

Digitala tillgångar ETP:er AUM överträffade underliggande kryptopriser under Q1 med 34 %

En analys av de globala börshandlade produkterna (ETP) som har kryptovalutor som underliggande tillgångar visade att det totala värdet av dessa produkter i termer av AUM ökade från $20 miljarder till $33,3 miljarder under Q1.

Samtidigt ökade det totala marknadsvärdet för krypto från 800 miljarder USD till 1,19 biljoner USD – vilket indikerar en topp på 67 % för krypto-ETP AUM och 50 % tillväxt för marknadsvärderingen av kryptovaluta under kvartalet. Enligt Fineqia belyser skillnaden en premietillväxt på 34 % i ETP-investeringsinflöden i förhållande till den underliggande marknadsvärderingen för digitala tillgångar.

I mars steg krypto-ETPs AUM med 17% medan kryptopriserna ökade med 11%, där Fineqias februarirapport (som Invezz lyfte fram här ) hade satt den totala krypto-ETP:s AUM till 28 miljarder dollar.

Analysen av 160 ETP:er, som inkluderade börshandlade fonder ( ETF ) och börshandlade sedlar (ETN), visade också att AUM för ETP:er som innehar toppaltcoins steg med 1 % under kvartalet. De som representerar en korg med kryptovalutor ökade dock med 14 %.

Fineqias VD Bundeep Singh Rangar kommenterade statistiken som en indikation på det “uppåtgående momentum” som hade präglat det första kvartalet 2023. Rangar noterade också att uppgifterna avslöjade ett förnyat intresse för digitala tillgångar ETP från investerare.

Bitcoin och Ethereum stod för 93 % av det totala crypto-ETP AUM under första kvartalet

Bitcoin och Ethereums pristillväxt under kvartalet, som stod för 71 % och 52 % i vinster hittills i år, tillsammans med relaterade kapitalinflöden, bidrog till ETP:s AUM, konstaterade Fineqia-forskare i rapporten.

Hoppet i BTC- och ETH-priserna var viktiga faktorer eftersom de två främsta kryptovalutorna efter börsvärde stod för ungefär 93% av det totala crypto-ETP AUM under kvartalet.

BTC-priset vid 28 500 $ den 31 mars visade en ökning med 21% från priser som registrerades i slutet av februari, vilket också såg att tillgångarna under förvaltning av ETP:er som innehöll bitcoin steg med 21% – från 19,2 miljarder dollar till 23,2 miljarder dollar. En liknande trend observerades för Ethereum, vars pris steg med 11 % under samma period, och såg AUM för ETH-baserade ETP: er hoppade 11 % – från 6,85 miljarder dollar till 7,6 miljarder dollar.

Krypto-ETP AUM-statistiken återspeglar värdet av produkter som erbjuds av toppleverantörer som 21Shares AG, Grayscale Investment, VanEck, MorningStars och TrackInSight SAS. All data kom från allmänt tillgängliga källor, noterade Fineqia i sin rapport.