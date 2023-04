Cardano -priset fortsatte sitt hausseartade momentum på fredagen när investerare jublade den stora kryptocomebacken. ADA-priset hoppade till en högsta av $0,44, den högsta punkten sedan september förra året. Myntet har hoppat med mer än 80 % från den lägsta nivån i år.

Cardano TVL klättrar

Cardano har gjort bra ifrån sig de senaste månaderna. Denna återhämtning skedde mest på grund av det pågående rallyt i kryptoindustrin. Bitcoin hoppade till en topp på $30 500 medan Ethereum förblev över nyckelmotståndet på $2 000.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kryptovalutor har klarat sig bra på grund av den ökande optimismen att Federal Reserve kommer att börja svänga sina räntor. Inflationen har flyttats från fjolårets högsta på över 9 % i juni förra året till 5 %. Därför finns det en sannolikhet att inflationen fortsätter att falla.

Protokoll som publicerades av Federal Reserve på onsdagen visade att några av medlemmarna ville pausa räntorna. Med en fallande inflation finns det en sannolikhet att banken kommer att höja räntorna med 0,25 % i maj och sedan ta en strategisk paus.

Cardano hoppade också i takt med att aktiviteten inom branschen för decentraliserad finans (DeFi) ökade. Den senaste Cardano-nyheten är att dess totala värde låst (TVL) hoppade till en högsta av A387 miljoner, den högsta nivån någonsin. Den har stigit från årets låga A200 miljoner. I dollartermer har Cardanos TVL hoppat till 165 miljoner dollar, den högsta nivån sedan 10 maj.

Nästa nyckelkatalysator för ADA-priset kommer att vara de kommande bankintäkterna. På fredagen, de största bankerna som Citigroup, JP Morgan och Wells Fargo. Andra företag som kommer att publicera nästa vecka är Goldman Sachs, Morgan Stanley och Bank of America.

De flesta regionala banker som PNC Financial, M&T och Citizens kommer att publicera nästa vecka. Dessa resultat är viktiga eftersom de kommer att visa dessa företags ekonomiska hälsa.

Cardano pris förutsägelse

ADA-diagram av TradingView

I januari skrev jag att risken/belöningen för att investera i Cardano var positiv för myntet. Denna uppfattning var korrekt eftersom myntet har hoppat med över 84 % från sin lägsta punkt i januari. Myntet har rört sig över den viktiga motståndsnivån på $0,42, den högsta punkten i februari.

Cardano har hoppat över 25-dagars glidande medelvärde medan oscillatorer stiger. Därför kommer myntet sannolikt att fortsätta att stiga när köpare riktar nyckelmotståndet till $0,60, den högsta nivån den 15 augusti. Detta pris är ~40% över den nuvarande nivån.