Prisförutsägelse av AI-baserad kryptovaluta ASI när förköpssteg 1 närmar sig slutet

AltSignals popularitet har gått igenom taket efter att de presenterade en AI-driven algoritm som drivs av en AI-baserad kryptovaluta, ASI.

AltSignals genomför ASI-försäljningen, som för närvarande är i steg 1 efter att framgångsrikt sälja ut BETA-stadiet. Man kan delta i förköpet genom att besöka den officiella hemsidan.

AltSignals AI-drivet algoritmprojekt

AltSignals har varit marknadsledare när det gäller att tillhandahålla handelssignaler och utveckla algoritmbaserade tekniska indikatorer för att hjälpa finansmarknadshandlare att tjäna på prisrörelser. Det började med att skicka gratis kryptohandelssignaler men utökades senare till Forex, CFD:er och aktier.

AltSignals tillhandahåller grundläggande och teknisk analys och coachar och hjälper kunder med att placera affärer och vinst från affärerna. Plattformen har genererat handelssignaler med hjälp av en teknisk indikator som heter AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikatorn skannar de finansiella marknaderna och varnar AltSignals-användarna när en bra handelsmöjlighet dyker upp. Indikatorn använder för närvarande flera handelsstrategier och tekniska indikatorer för att identifiera handelsmöjligheter.

Altsignals arbetar nu med en AI-baserad algoritm för att göra den signalgenererande processen mer effektiv. AI-algoritmen kommer att ta den bäst presterande algoritmen inklusive AltAlgo-indikatorn och använda den för att bygga en serie AI-produkter, en av dem är ActualizeAI som drivs av ASI-krypteringsvalutan.

Förutom att vara en AI-baserad kryptovaluta, fungerar ASI-kryptovalutan på Ethereum-blockkedjan, vilket möjliggör billiga tokenköp via AltSignals DEX under den pågående förköpet.

Är den AI-baserade kryptovalutan ASI en bra investering?

Det finns flera faktorer som en kryptoinvesterare tittar på, särskilt när de investerar i ett nytt kryptoprojekt eftersom kryptomarknaden är ganska volatil. Och en av dessa faktorer är att leta efter ett projekt vars moderbolag är betrodd och har en stark track record av resultat, särskilt med de många kryptobedrägerierna i kryptorymden.

AltSignals har varit i drift i fem år och har en bevisad meritlista inom handelssignalbranschen; vilket betyder att det är ett pålitligt företag.

Informationen på AltSignals webbplats visar också att AltSignals Binance Spot- och Futures-signaler samt Forex-signaler har varit konsekvent lönsamma månad efter månad med en noggrannhet på över 42%.

Noggrannheten hos dessa signaler förväntas öka avsevärt när ActualizeAI-algoritmen är klar och integrerad i plattformen, något som kommer att göra AltSignals till en eftertraktad plattform av många och sannolikt skapa en ökning av efterfrågan på ASI-token.

AltSignals (ASI) prisförutsägelse

Priset på ASI har redan hoppat med 25 % från BETA-priset på $0,012 till det nuvarande förköpspriset på $0,015.

AltSignals-försäljningen är uppdelad i fem steg: BETA, Steg 1, Steg 2, Steg 3 och Steg 4. Med ett steg som redan är slutsålt, och det nuvarande steget redan är slutsålt med mer än 56 %, visar det att ASI-tokenet har attraherat många investerare vilket visar att folk har förtroende för projektet.

De som investerar i ASI-token kommer nu fortfarande att dra nytta av eftersom token förväntas fortsätta stiga genom de återstående förköpsstadierna och definitivt efter att den listas på olika kryptobörser därefter. Token kommer att kosta $0,01875 i steg 2, $0,021 i steg 3 och $0,02274 i steg 4. När förköpet tar slut kommer poletten att ha värderats med 89,5% vilket ger dem som investerar i BETA-stadiet 89,5 % ROI.

Även om det kan vara svårt att göra en ASI-prisförutsägelse efter förköpet eftersom token inte kommer att ha tillräckligt med marknadshistoriska data att använda, förväntas ASI-priset fortsätta att öka populariteten för AI-teknik eftersom det i sig är en AI-baserad kryptovaluta och noteringen på kryptovalutabörser omedelbart efter att förköpet upphör.

Enligt AltSignals whitepaper förväntas ASI-tokenet att listas på CoinGecko, CoinMarketCap och Uniswap under innevarande kvartal (Q2, 2023), vilket betyder att det bara är en tidsfråga.