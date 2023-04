GBP/ZAR, USD/ZAR analys: Sydafrikanska randen är fortfarande i problem

Valutakurserna USD/ZAR och GBP/ZAR rörde sig i sidled den här veckan efter att Sydafrika publicerade starka inflationsdata på onsdagen. Valutaparet USD/ZAR handlades på 18,04, vilket var några punkter under årets högsta på 18,72. Å andra sidan handlades GBP till ZAR vid 22,44, några punkter lägre än årets högsta 23,02.

Sydafrikas inflation skjuter i höjden

De viktigaste sydafrikanska valutanyheterna denna vecka var den senaste informationen om konsumentinflation. Enligt den sydafrikanska statistikbyrån hoppade landets överordnade konsumentprisindex (KPI) för andra månaden i rad.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Inflationen steg till 7,1 % på årsbasis då livsmedelspriserna steg. Den ökningen var större än medianuppskattningen på 7,0 %. Det var också större än Sydafrikas reservbanks (SARB) målintervall på mellan 4 % och 6,0 %

Den största drivkraften bakom inflationen var priserna på mat och alkoholfria varor vars priser steg med 14 %, den högsta nivån på över 14 år. Därför betyder dessa siffror att SARB sannolikt kommer att fortsätta att dras åt under de kommande månaderna. Den överraskade med en ökning på 50 punkter i mars.

Inflationen är fortsatt hög i Storbritannien och USA. Förra veckan visade data från USA att kärninflationen steg från 5,6 % i februari till 5,7 % i mars. Den totala inflationen sjönk till 5,0 %, den lägsta nivån sedan 2021.

I Storbritannien är situationen lite värre. På onsdagen avslöjade data att inflationen förblev i det tvåsiffriga området även efter den senaste hökiska Bank of England-inställningen. Den överordnade inflationen hoppade till 10,1% i mars.

Nästa viktiga katalysator för GBP/ZAR-växelkursen kommer att vara den kommande detaljhandeln i Storbritannien som är planerad till fredag. Ekonomer förväntar sig att uppgifterna visar att den övergripande detaljhandelsförsäljningen sjönk med 3,1 % i mars medan kärnförsäljningen sjönk med 3,1 %.

GBP/ZAR prisanalys

GBP/ZAR-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen för GBP till ZAR har varit hausse under de senaste månaderna. Den rörde sig nyligen över den viktiga motståndspunkten på 21,78, den högsta punkten i november och december 2021. Viktigast av allt, den testade om detta pris, vilket vanligtvis är ett tecken på en hausseartad fortsättning.

GBP/ZAR-priset har också rört sig över 50-dagars och 25-dagars glidande medelvärden och har ogiltigförklarat det viktiga dubbeltoppsmönstret. Därför finns det en sannolikhet att paret kommer att skjuta i höjden till nyckelmotståndspunkten på 25 under de kommande månaderna. Under samma period kommer USD/ZAR sannolikt att hoppa till en högsta nivå på 18,72.