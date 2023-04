RBZ funderar på en ny plan för att rädda den rasande zimbabwiska dollarn

Zimbabwes centralbank (RBZ) arbetar på en ny plan för att rädda den rasande lokala valutan. Enligt medierapporter planerar centralbanken att införa en ny valuta som backas upp av guldtokens då den arbetar för att stabilisera Zimbabwes dollar.

Rapporten, som först publicerades av Times, sa att de digitala guldtokenen kommer att backas upp av guld som hålls hos centralbanken. Som ett resultat kommer människor som har en liten mängd Zimbabwe-dollar, som har tappat i värde, att byta ut dem mot dessa tokens. I ett uttalande sa centralbankschefen:

”Förändringarna i parallellmarknadskursen beror främst på förväntningar om ökat utbud av utländsk valuta när tobaksmarknadssäsongen startar. Men tillgången på utländsk valuta har under de senaste tre veckorna varit lägre än väntat.”

Zimbabwes dollar har tappat sitt värde mot USD under de senaste månaderna. Enligt centralbanken är en USD värd cirka 1 000 Zimbabwedollar. Att få den växelkursen är dock svårt eftersom parallellmarknaden fastställer den till över 1 750, som jag skrev här.

Att Zimbabwedollarn inte har något värde är tråkigt med tanke på att landet har några av de största naturresurserna. Till exempel har Zimbabwe den näst största guldreserven per kvadratkilometer, med 13 miljoner ton bevisade reserver. Ändå har landet bara exporterat 580 ton sedan 1980.

Samtidigt har landet några av de största reserverna av platinagruppmetaller (PGM) som platina och palladium som används i bilindustrin. Viktigast av allt, det har en viktig roll i elfordonsindustrin (EV) på grund av dess höga litium- och nickelavlagringar.

Zimbabwe är också en nyckelaktör inom jordbrukssektorn. Det är till exempel en toppexportör av tobak. År 2023 har landet exporterat 54,9 kg tobak till ett värde av 307 miljoner dollar, högre än de 295 miljoner dollar som det exporterade 2022.