USD/IDR-prognos: vad händer härnäst för den indonesiska rupien?

USD/IDR -växelkursen har rört sig i sidled under de senaste dagarna när det amerikanska dollarindexet (DXY) återupptar sin nedgång. Den handlades på 14 840 på tisdagen, där den har varit de senaste dagarna. Detta pris är ~5,85% under den högsta punkten i år.

Indonesiens rupiah-styrka fortsätter

Den indonesiska rupiah har varit en av de bäst presterande tillväxtmarknadsvalutorna i år. Detta resultat beror främst på den starka ekonomiska tillväxten i landet. 2022 expanderade Indonesiens ekonomi med 5,31 % 2022 efter att landet tagit bort sina Covid-19-restriktioner.

Landet gynnas också av många länders pågående utträde från Kina när spänningarna med USA ökar. Därför visar färska uppskattningar från ADP att landets ekonomi kommer att expandera med 4,8 % i år följt av 5,0 % 2024.

USD/IDR-växelkursen har rört sig i sidled efter att Bank of Indonesia avgav sitt räntebeslut förra veckan. I den beslutade banken att lämna räntorna intakta för tredje månaden i rad på grund av fallande inflation och starkare rupiah. Inflationen har backat till den lägsta nivån på sju månader och förväntas gå till målintervallet 2 % och 4 % i augusti.

Centralbanken beslutade att lämna räntorna oförändrade på 5,75 %, där de legat sedan januari. Liksom andra centralbanker höjde den räntorna med 225 punkter 2022. Därför, med ekonomin som visar tecken på återhållsamhet, tror analytiker att centralbanken kommer att sänka räntorna under fjärde kvartalet.

Nästa nyckelkatalysator för USD/IDR är den kommande amerikanska ekonomiska statistiken. På tisdag kommer USA att publicera viktiga siffror som konsumentförtroende, husprisdata och bostadsstarter. Dessa siffror är viktiga eftersom Fed har förbundit sig att vara databeroende. Analytiker förväntar sig att banken kommer att höja med 0,25 % i maj följt av en strategisk paus.

USD/IDR teknisk analys

USD/IDR-diagram av TradingView

På det dagliga diagrammet ser vi att USD/IDR-växelkursen har varit i en stark baisseartad trend de senaste månaderna. Den har rört sig under 50% Fibonacci retracement nivå. Paret har sjunkit under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. Detta pris är också viktigt eftersom det var den lägsta punkten den 1 februari.

Därför är utsikterna för den indonesiska rupien fortfarande baisse, med nästa nyckelnivå att titta på är 14 500. Denna uppfattning kommer att bekräftas om priset rör sig under den viktigaste stödnivån på 14 650, den lägsta punkten den 14 april.