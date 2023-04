AUD/USD-prognos: signal mitt i avvikelsen mellan Fed och RBA

Växelkursen AUD/USD har gjort ett baisseartat utbrott de senaste dagarna. Den har sjunkit under de senaste två raka dagarna eftersom investerare förutspår en skillnad mellan Federal Reserve och Reserve Bank of Australia (RBA). Den föll till den lägsta nivån 0,6607, den lägsta nivån sedan 16 mars i år.

Australien inflationsdata

De viktigaste AUD-nyheterna var den senaste australiensiska inflationsdatan. Enligt Australia Bureau of Statistics sjönk det överordnade konsumentprisindexet från 1,9 % under Q4 till 1,4 % under Q1. Den minskningen var mindre än medianuppskattningen på 1,3 %. På årsbasis sjönk inflationen från 7,8 % till 7,0 % under kvartalet. Den ligger fortfarande betydligt över Reserve Bank of Australias (RBA) mål på 2,0 %.

De noggrant bevakade trimmade och viktade genomsnittliga KPI:erna sjönk i en högre takt än väntat. Det trimmade medel-CPi sjönk från 6,9 % till 6,6 % under första kvartalet medan det vägda medelvärdet förblev oförändrat på 5,8 %. De två sjönk till 1,2% på QoQ-basis.

Dessa siffror kom två veckor efter att Reserve Bank of Australia levererade sitt räntebeslut. I den beslutade banken att lämna räntorna oförändrade den första månaden vid flera möten. Förra veckan visade protokoll från banken att pausen behövdes för att tjänstemännen skulle kunna spåra effekten av de tidigare höjningarna.

Därför finns det en potential för Fed och RBA att skilja sig åt eftersom analytiker tror att Australiens inflation och räntor har nått en topp. I en anteckning sa en RBC-analytiker:

“För en RBA som är ovillig att dra åt mycket ytterligare och beredd att tolerera högre inflation för att bevara arbetsmarknadsvinsterna, ger dagens data en ursäkt för att stanna kvar.”

Fed förväntas leverera minst en räntehöjning till under det kommande mötet i maj. Detta kommer att skilja sig från vad RBA gjorde och förväntas göra i maj.

AUD/USD teknisk analys

AUD/USD-diagram av TradingView

AUD/USD-paret har gjort ett baisseartat utbrott de senaste dagarna. Den har lyckats röra sig under den nedre sidan av den stigande kanalen som visas i grönt. Samtidigt stöds parets försäljning av 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden och 38,2% Fibonacci Retracement-nivå.

AUD till USD-parets oscillatorer har fortsatt att glida nedåt. Därför är utsikterna för paret baisse, med nästa nyckelnivå att titta på kommer att vara 0,6500.