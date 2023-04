USD/ARS-nyheter: Argentina peso kommer att bli mer värdelös

Den argentinska peson har blivit värdelös då landets inflation steg över 100 %. USD/ARS har skjutit i höjden till 221, den högsta punkten någonsin. Detta betyder att paret har hoppat med över 22 365 % under de senaste två decennierna.

Den ekonomiska krisen i Argentina fortsätter

En av de största ekonominyheterna är den pågående krisen i Argentina. Data publicerade av landets statistikbyrå visade att det överordnade konsumentprisindexet hoppade till 102% i mars. Den har skjutit i höjden till den högsta nivån på mer än tre decennier.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Senast läget var så här illa var när landet höll på att ta sig ur en fas av hyperinflation i början av 1990-talet.

Som ett resultat har landets centralbank pressat upp räntorna kraftigt. Den här månaden höjde centralbanken räntorna med 300 punkter. Det pressade räntorna till 81 %, vilket var högre än de tidigare 78 %. Centralbanken har höjt räntorna sedan september förra året, vilket pressat fattigdomsnivån till nästan 40 %. Analytiker tror att räntorna kommer att nå en topp på 110%.

Argentina har varit i en ekonomisk kris i många år. Landet misslyckades med sina skuldförpliktelser 2020 efter att det inte betalat 500 miljoner dollar till fordringsägarna. Sammanlagt har det haft mer än tio fallissemang under de senaste åren, vilket ledde till ett avtal med IMF.

Argentinas obligationsräntor har hoppat i takt med att investerare förväntar sig ytterligare en kris under de kommande åren. I mars gjorde det ytterligare en obligationsbetalning. Landets skuld till BNP har ökat till 85 %, vilket var högre än de beräknade 74 %.

Tidigare denna månad förlorade landet ett fall, vilket innebär att det kommer att behöva betala investerare 1,3 miljarder euro. Landet förlorade också ett annat fall i New York, vilket kan leda till att landet beordras att betala mellan 10 och 20 miljarder dollar.

Det kommande riksdagsvalet som är planerat i oktober grumlar prestandan för den argentinska peson. Historiskt sett tenderar valutor på tillväxtmarknader att underprestera inför ett stort val.

https://www.youtube.com/watch?v=n-dqhWmK1iA

Argentina viktutsikter

Utsikterna för den argentinska peson är svåra eftersom den ekonomiska situationen kommer att förvärras under de kommande månaderna. Landet står inför en stor ekonomisk kris som är svår att åtgärda. I verkligheten skulle den verkliga lösningen vara att genomföra en fullständig omstrukturering av ekonomin, vilket kommer att sänka de offentliga lönerna och sedan öka exporten.

Detta är svåra åtgärder att genomföra med tanke på att Argentinas jordbruksexport har minskat på grund av torka. Den här veckan rapporterades det att exporten av nötkött kommer att sjunka till 795 000 ton från tidigare 823 000. Därför misstänker jag att USD/ARS kommer att fortsätta att stiga på kort sikt.