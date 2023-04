Svett- och GMT-priser kämpar när aktiva användare som flyttar för att tjäna sjunker

Move-to-earn-branschen sågs nyligen som en av de bästa tillämpningarna av blockchain-industrin. Branschen kombinerade den gigantiska fitnessindustrin med den framväxande blockkedjeteknologin. Nu verkar det som att move-to-earn har en långsam död när antalet användare minskar och tokens kämpar. StepN :s GMT-pris har underpresterat populära kryptovalutor.

Grundläggande flöde i move-to-earn

Det är lätt att se varför många hade höga förhoppningar i branschen för att flytta för att tjäna. För det första är fitnessbranschen en stor. Med världens befolkning på över 8 miljarder människor och de flesta av dem har smartphones, hade flytten för att tjäna en stor total adresserbar marknad.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Det är också en enkel bransch att ta del av eftersom allt du behöver göra är att ladda ner en applikation och registrera dig. Alla steg du gör registreras i ansökan och sedan är du berättigad till belöningar. Som sådan är det möjligt för en att tjäna pengar genom att installera appar som StepN och Sweatcoin.

Branschen har dock ett fundamentalt flöde i och med att dessa belöningar är i form av kryptovalutor.

StepN månatliga aktiva användare har minskat

I Sweatcoin belönas användare i SWEAT medan de i StepN belönas med GMT och GST. Dessa tokens tenderar att vara mycket flyktiga. Som sådan kommer de att ha fler användare när det går bra. När situationen förändras kommer ofta antalet aktiva användare att minska.

GMT- och GST-priserna har sjunkit med mer än 90 % från sina rekordnivåer. Som ett resultat har antalet månatliga aktiva användare varit i en nedåtgående trend. Som visas nedan hoppade siffran från 2 533 i januari 2022 och nådde en topp på över 705 000 i maj samma år.

Sedan dess har antalet aktiva användare varit i en nedåtgående trend. I mars hade plattformen bara 4 349, vilket betyder att trenden inte är uppmuntrande. Samma sak gäller för Sweatcoin eftersom antalet användare har minskat.

En titt på Similarweb visar att rankningen av appen i appbutiken har fortsatt att sjunka. SWEAT Economy- priset har fallit med mer än 93 % från sin högsta punkt 2022.

Därför är det svårt att rekommendera att investera i GMT-, GST- och SWEAT-tokens eftersom branschen går igenom en svår patch. Detta är inte att säga att dessa tokens kommer att bli noll. Som vi har sett tidigare tenderar kryptovalutor att röra sig i synk med varandra.