USD/KRW-prognos när Sydkoreas export och import faller

USD/KRW- priset fortsatte att stiga på måndagen efter att Sydkorea avslöjade ytterligare en uppsättning svaga ekonomiska siffror. Paret hoppade till en topp på 1 345, den högsta punkten sedan november förra året. Det betyder att den sydkoreanska wonen har sjunkit med över 10 % från den högsta punkten i januari.

Sydkoreas export faller

Sydkorea står inför en stor ekonomisk utmaning mitt i sitt beroende av Samsung. Data publicerade av statistikbyrån visade att exporten sjönk med 14,2 % i april, värre än den förväntade nedgången på 13,5 %. Under samma period kraschade importen med 13,3 %, vilket ledde till ett handelsunderskott på över 2,6 miljarder dollar.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sydkoreas export har nu sjunkit i sju raka månader. Detta hände när landets leveranser till Kina fortsatte att minska. Den främsta anledningen till detta är Samsung, landets största företag.

Förra veckan sa Samsung Electronics att dess vinster kraschade till den lägsta nivån på 14 år under det första kvartalet. Dess halvledarverksamhet förlorade över 3,4 miljarder dollar under kvartalet då efterfrågan på datorer fortsatte att minska. Intel, en annan rival, publicerade också svaga resultat förra veckan.

Samsung är avgörande för den sydkoreanska ekonomin. Som jag skrev här står företaget för ca 15% av landets BNP . Därför tenderar en nedgång i företagstillväxten att ha en inverkan på ekonomin. Landets ekonomi växte med bara 0,3 % under första kvartalet.

USD/KRW hoppade också i takt med att skillnaden mellan Fed och Bank of Korea fortsatte. I april beslutade Bank of Korea att lämna räntorna oförändrade på 3,5 % och drev tillbaka mot förväntningarna om räntesänkningar senare i år.

Federal Reserve, å andra sidan, förväntas höja räntorna med 0,25% denna vecka och sedan ta en strategisk paus.

USD/KRW teknisk analys

USD/KRW-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att USD/KRW-paret har varit i en hausseartad trend under de senaste veckorna. När det steg hoppade paret över nyckelmotståndspunkten på 1 327, den högsta punkten den 10 mars. Paret har också rört sig över 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). Vidare har Relative Strength Index (RSI) rört sig något över neutralpunkten.

Därför kommer paret sannolikt att fortsätta stiga när köpare riktar in sig på nyckelmotståndspunkten på 1 361,33. Ett fall under stödet på 1 327 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.