DXY-indexsignal: prognos inför Feds och ECB:s räntebeslut

Det amerikanska dollarindexet (DXY) sjönk för andra dagen i rad när investerare väntade på de kommande besluten från Federal Reserve och Europeiska centralbanken (ECB). Indexet sjönk till den lägsta $102,30, vilket var något över årets lägsta på $100,37.

Fed och ECB:s beslut

Den största valutanyheten veckans räntebeslut av Federal Reserve och ECB. Dessa beslut kommer att komma vid en viktig tidpunkt för marknaden eftersom inflationen ligger kvar på en förhöjd nivå medan den regionala bankkrisen pågår.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ekonomer tror att Federal Open Market Committee (FOMC) kommer att besluta att höja räntorna med 0,25% i ett försök att visa sin beslutsamhet mot inflation. Samtidigt kommer kommittén att överväga mer om ekonomins tillstånd efter kollapsen av First Republic Bank på måndag.

Därför finns det en stor sannolikhet att Federal Reserve kommer att peka på en strategisk paus som har antagits av andra centralbanker som BoC och Reserve Bank of India. En strategisk paus ger banken en möjlighet att observera konsekvenserna av de senaste räntehöjningarna för ekonomin.

Den amerikanska ekonomin står inför stora utmaningar. För det första är det utmaningen med bankkrisen när andra regionala banker står på gränsen till kollaps. Aktierna i PacWest och Western Alliance har dykt med tvåsiffriga siffror den här veckan.

För det andra finns det oro över skuldgränsen i USA. Lagstiftarna är fortfarande delade om hur skuldtaket ska lyftas. Janet Yellen, finansministern varnade för att regeringen kan få slut på kontanter den 1 juni.

Slutligen finns det risker i den kommersiella fastighetsbranschen där värderingarna faller.

DXY-indexet kommer också att reagera på det kommande ECB-beslutet som är planerat till torsdag. Detta är ett viktigt beslut för dollarn eftersom euron utgör den största delen av det amerikanska dollarindexet.

DXY-indexprognos

Det amerikanska dollarindexet har varit i ett snävt intervall de senaste veckorna. Den har hållit sig stabilt över den viktiga stödnivån på $100,31, den lägsta nivån i år. Indexet har rört sig under alla glidande medelvärden medan Awesome Oscillator har blivit grön och pekar uppåt.

Därför, vid denna tidpunkt, finns det två scenarier för dollarn. För det första kan indexet återuppta den baisseartade trenden och gå under nyckelstödet på $100. Alternativt kan indexet, som har bildat ett dubbelbottenmönster, återhämta sig och testa halslinjen på detta mönster till $105,42.