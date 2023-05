Jasmy-priset går uppåt när antalet innehavare närmar sig 50k

Jasmy price har gått bra de senaste dagarna även när riskerna på finansmarknaden steg. Tokenen handlades till $0,0066, vilket var mycket högre än mars lägsta på $0,0043. Fokus flyttas nu till det kommande Fed-beslutet och den pågående regionala bankkrisen.

Jasmy-användare ökar

Jasmy är en populär kryptovaluta som skapades av ett team av mycket erfarna proffs från Japan. Hara, dess VD, var en ledande befattningshavare på Sony, ett av de största underhållningsföretagen i världen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jasmy befinner sig i skärningspunkten mellan blockchain-tekniken och andra populära industrier som Internet of Things (IoT), fantokens och integritet. I en uppdatering tidigare i år släppte utvecklarna sitt community-bidrag som jag skrev om här .

Färdkartan för det aktuella kvartalet innebär att ha en dag för uppskattning av fantoken. Jasmy användes för att utveckla ett fantoken för ett av de mest populära fotbollslagen i Japan.

En annan del av färdplanen är att utvecklarna ska fortsätta bygga sin artificiella intelligens (AI) när de försöker dra fördel av årets viktigaste tekniska språng. Den andra delen av färdplanen är att teamet kommer att bestämma specifikationerna för Carbon Credit Consortium.

Den viktigaste Jasmy-nyheten är att antalet plånböcker i ekosystemet växer. Data sammanställd av Etherscan visar att antalet Jasmy-innehavare har hoppat till över 49 723. Det betyder att siffran kan nå den viktiga psykologiska nivån på 50 000 inom de närmaste dagarna. Det betyder att Jasmys cirkulerande börsvärde har hoppat till över 317 miljoner dollar.

De flesta av Jasmy-tokens hålls i Binance, som innehåller över 10 miljarder tokens, motsvarande 21,58 % av alla tokens. En annan privat plånbok rymmer 2,8 miljarder tokens medan Jasmy-utvecklare har 2,4 miljarder tokens. Som visas nedan har antalet tokenkontrakt i Jasmy hållit ganska bra nyligen.

Jasmy pris förutsägelse

JasmyCoin-diagram av TradingView

På det dagliga diagrammet ser vi att Jasmy-priset har varit i en stark hausseartad trend under de senaste veckorna. Det har rört sig över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. The Awesome Oscillator har flyttat sig över den neutrala punkten.

Jasmy har också bildat ett litet dubbeltoppsmönster på $0,0070. I prisåtgärder är detta mönster vanligtvis ett baisseartat tecken. Därför kommer mer uppsida bara att bekräftas om token flyttar över denna dubbeltopp. Om detta händer kommer nästa nyckelmotståndsnivå att se på 0,0084 $, den högsta punkten den 9 februari. Detta pris är ~26% över den nuvarande nivån.