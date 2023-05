BlockFi kan återbetala 300 miljoner USD i kundmedel, domare regler

BlockFi-kunder som höll pengar i förvaringsplånböcker kan få tillbaka nästan 300 miljoner dollar, sa en konkursdomare på torsdagen.

Domarens beslut om tvisten mellan vissa kunder och BlockFi kommer mitt i konkursförfarandet för den oroliga kryptolångivaren.

Enligt domaren Michael Kaplan tillhör de tillgångar som finns i dessa plånböcker kunder och inte konkursboet. CoinDesk lyfte fram domarens dom som kom under en utfrågning i den amerikanska konkursdomstolen för distriktet New Jersey, med en del av domen som säger:

“Rätten konstaterar att alla digitala tillgångar som gäldenärerna innehar i omnibusplånböcker i förvar verkligen är klientegendom och inte konkursboens egendom, givetvis med förbehåll för eventuella undvikande- och återbetalningsrättigheter.”

Räntebärande konton kunder drabbas av förluster

Men medan domare Kaplan dömde positivt för de kunder som hade 300 miljoner dollar eller så i förvaringsplånböcker, hade han inte så goda nyheter för kunder som hade pengar på BlockFi-räntebärande konton (BIA).

Enligt domen var cirka 375 miljoner dollar i medel på konton den 10 november när BlockFi pausade uttag en del av konkursboet. Han noterade att kunderna hade gett kontrollen över medlen till företaget vid den tidpunkten i utbyte mot ränta.

Medan BIA-kontoinnehavare kände till riskerna som är förknippade med att sätta pengar på dessa konton, kan sådana risker nu inte läggas på innehavare av förvaringsplånböcker, sa domaren. Utvecklingen innebär att kunder som höll pengar i förvaringsplånböcker sannolikt kommer att få sina pengar snart, medan fordringsägare som hade BIA-konton står inför potentiella förluster.

BlockFi ansökte om kapitel 11-konkurs i november förra året, med företagets problem som ökade när kollapsen av kryptovalutabörsen FTX gav eko i kryptoindustrin. Det regulatoriska tillslaget som följde fick också flera kryptoföretag att stoppa sin insats och tjäna program. Vissa företag valde att lämna USA helt och hållet.

Vid tidpunkten för sin konkursansökan sa BlockFi att de hade över 100 000 borgenärer.