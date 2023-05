Milady Meme Coin (LADYS) hoppar 10 000 %: hur högt kommer det att gå?

Nytt meme-mynt Milady Meme Coin (LADYS) har överraskat de flesta investerare och handlare i kryptovaluta efter att det steg med mer än 10 000 % på timmar.

Ökningen har genom den tidigare föga kända kryptovalutan kommit i rampljuset, särskilt efter den senaste tidens ökning i popularitet för meme-mynt som PEPE och KEKE, även om priset på PEPE sedan har sjunkit med 56 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Vad är Milady Meme Coin (LADYS)?

Milady Meme Coin, betecknat som LADYS, är ett memmynt för Milady NFT-kollektionen. Förutom att det är ett memmynt är det självorganiserat och fungerar som droppvalutan för ackumulering av kraft och poäng för karma, charm och skönhet.

Det totala utbudet av LADYS-token vid lanseringen var 888.000.888.000.888 tokens, där 94 % av tokens deponerades i likviditetspoolen (LP) för bränning. 1 % av tokentillförseln släpptes till alla PEPE- och Miladay NFT-innehavare.

De återstående 5 % av det totala utbudet av LADYS-tokens hålls i en lätt spårbar multi-sig-plånbok och ska användas för framtida centraliserad börsnotering, likviditetspooler och bryggor.

Milady syftar till att skapa varor, verktyg och en akademi tillägnad Milady NFT-innehavare. Det slutliga målet är att nå 100 000+ innehavare och bli listad på centraliserade börser, vilket gör $LADYS till den avgörande symbolen för internetandlighet.

Varför stiger priset på LADYS?

Även om det inte finns några större kryptonyheter som bidrar till den plötsliga prisuppgången på Milady Meme Coin (LADYS), tror analytiker att ökningen kan tillskrivas det enorma PEPE-tokenupptaget på kryptomarknaden.

LADYS-tokenet är kopplat till PEPE genom att nästan 1% av LADYS-tokentillförseln släpps till PEPE-innehavare. Som ett resultat kan LADYS köra på framgången med PEPE och därmed den nuvarande prisuppgången.