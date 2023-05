USD/PHP-analys: Filippinsk pesos utsikter efter BNP-data

USD/PHP- växelkursen rörde sig i sidled på torsdagsmorgonen när marknaden reflekterade över den senaste filippinska BNP och USA:s konsumentinflationsdata. Växelkursen USD till PHP handlades till 55,70, där den har legat sedan tisdagen. Detta pris är några punkter över förra veckans lägsta på 55,14.

Filippinsk BNP-data

Den filippinska ekonomin går bra trots att landets växande handelsunderskott fortsätter. Enligt statistikbyrån växte landets ekonomi med 1,1 % på QoQ-basis under första kvartalet. Denna ökning var bättre än medianuppskattningen på 0,9 %.

Ekonomin växte med 6,4 % från ett år tidigare. Återigen var detta bättre än de förväntade 6,1 % men lägre än den tidigare tillväxten på 7,1 %. Tillväxten hjälptes av ökad tillverkning och hushållskonsumtion under kvartalet.

Andra delar av den asiatiska ekonomin går bra. Till exempel visade uppgifter som publicerades förra veckan att landets konsumentinflation minskade något i maj. Enligt statistikbyrån steg inflationen med 6,6 % i april, den tredje raka nedgången efter att ha nått en topp på 8,3 % i januari.

Som ett resultat av detta har Filippinernas centralbank beslutat att bromsa takten i räntehöjningarna och jag tror att det kommer att avsluta höjningarna snart. I april höjde banken dagslåneräntan med 0,25 % till 6,25 %. Det betyder att banken har höjt räntorna med cirka 425 punkter under åtstramningscykeln.

USD/PHP-växelkursen reagerade också på de senaste amerikanska konsumentinflationsdata. Enligt BLS sjönk den allmänna konsumentinflationen från 5 % i mars till 4,9 % i april. Kärninflationen sjönk till 5,4 % under månaden. Dessa siffror pekar på en Fed-pivot eller paus.

USD/PHP teknisk analys

USD/PHP-diagram av TradingView

USD/PHP-växelkursen har återhämtat sig måttligt efter att ha sjunkit till 54 i april. Den har stigit med mer än 2,9 % till 55,70. På 4H-diagrammet har paret hoppat över 50-periodens glidande medelvärde och 38,2% Fibonacci Retracement-nivå.

USD till PHP-paret har flyttat till toppen av handelsintervallet för Murrey Math Lines. Därför kommer paret sannolikt att återuppta den hausseartade trenden när köpare siktar på den ultimata motståndspunkten på 56,05. Stop-loss för denna handel kommer att vara 55,12 (stark, pivot, omvänd).