USD/SEK: SBB utdelningssänkning pekar på fler svenska bostadsproblem

Den svenska kronan backade kraftigt denna vecka då problemen i landets fastighetssektor fortsatte. USD/SEK -paret hoppade till en topp på 10,35, den högsta punkten sedan 2 maj i år. Den har ökat med mer än 2 % från den lägsta punkten i år.

SBB ställer in utdelningen

Den största nyheten från Sverige den här veckan var på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, även känt som SBB. I ett uttalande meddelade bolaget att det kommer att ställa in sina utdelningar i ett försök att bevara kontanter när den svenska fastighetssektorn imploderar.

Företaget bestämde sig för att dra ned sina utbetalningar efter att S&P Global sänkte sin kreditvärdighet. Det avbröt också sitt kapitalanskaffningsprogram.

Som jag skrev i den härartikeln är fastighetssektorn en av de största riskerna i svensk ekonomi . Efter att ha stigit i höjden under det senaste decenniet har huspriserna fallit i år då Riksbanken har höjt räntorna för att hantera den förhöjda inflationen.

Det finns en stor risk att fastighetssektorn kommer under press under de kommande åren när obligationer värda över 40,5 miljarder dollar förfaller. Det mesta av denna skuld är en rörlig ränta, vilket innebär att den förändras när räntorna stiger. Ännu värre är att huspriserna i Sverige har sjunkit med 15 % i år, vilket gör det till det sämsta i Europa.

SBB-aktiens pris har varit i en stor försäljning de senaste månaderna. Den har fallit med 70 % från den högsta punkten i år och har flyttat till den lägsta punkten sedan mars 2018. Aktierna har också fallit under de senaste fyra raka månaderna. Även övriga fastighetsbestånd i Sverige har backat.

USD/SEK teknisk analys

USD/SEK-diagram av TradingView

Valutakursen USD till SEK gled uppåt när investerarna reagerade på det pågående SBB-problemet. Det flyttade till den högsta punkten sedan 2 maj i år. Paret har rört sig över 23,8 % Fibonacci Retracement-nivå.

Den hoppade också över 25-periodens och 50-periodernas exponentiella glidande medelvärden medan MACD har rört sig över nolllinjen. USDSEK-paret närmar sig också nyckelmotståndsnivån vid 10.35, den högsta punkten den sista veckan i april.

Därför kommer USD/SEK sannolikt att fortsätta stiga, med nästa nivå att se på 10,50. Ett drag under stödet vid 10.26 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.