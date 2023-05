USD/IDR: Rupiah utsikter när Indonesien exporterar, importen faller

Den indonesiska rupien skjutit i höjden till den högsta punkten sedan den 27 april när oron för den indonesiska ekonomin fortsatte. USD/IDR- växelkursen hoppade till det högsta på 14 817, vilket var högre än månadens lägsta på 14 618.

Indonesiska rupiah reträtter

Växelkursen USD till IDR steg efter de senaste handelsdata från Indonesien. Data från regeringen visade att exporttillväxten sjönk med 29,4 % i april efter att ha fallit med 11,6 % i mars. Analytiker förväntade sig att exporten skulle falla med 18,55 %. Det var andra raka månaden av nedgång och den värsta nedgången sedan maj 2020.

Samtidigt fortsatte importen att falla i april i år. Importtillväxten sjönk med 22,325 i april efter att ha fallit med 6,26 % och 4,32 % i mars respektive februari. Importtillväxten har sjunkit de senaste tre månaderna.

Som ett resultat ökade Indonesiens handelsöverskott till 3,94 miljarder dollar i april från tidigare 2,91 miljarder dollar i mars. Sammantaget har landets överskott kraschat från 7,56 miljarder dollar i april 2022.

USD/IDR-växelkursen har hoppat på grund av den starka amerikanska dollarn. Som jag skrev här har US-dollarindex hoppat till den högsta nivån på fem veckor . Dollarindexet har stigit från den lägsta nivån hittills i år på $100 till $102.

Analytiker nämner flera orsaker till det stigande amerikanska dollarindexet. Den viktigaste anledningen är att det finns en flykt till säkerhet när bankkrisen eskalerar. Förra veckan föll KRE ETF, som spårar regionala banker, med mer än 5% under de senaste dagarna.

USD/IDR teknisk analys

USD/IDR-diagram av TradingView

USD/IDR-paret har stigit från lägsta 14 615 till 14 804 som högsta. På det dagliga diagrammet har paret rört sig under det 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet och den viktigaste motståndspunkten på 14 838. Detta var en viktig nivå eftersom det var den lägsta punkten den 2 februari.

Paret verkar göra ett break-and-retest-mönster, vilket vanligtvis är ett tecken på en baisseartad fortsättning. Samtidigt har Relative Strength Index (RSI) flyttats till neutralpunkten. Därför finns det en sannolikhet att USD till IDR-växelkursen kommer att återuppta den baisseartade trenden när säljarna siktar på nästa nyckelstöd till 14 670.