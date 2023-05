2 skäl att köpa USD/JPY trots stigande lokala prisnivåer

Jag har skrivit mycket om den japanska yenen ( JPY ) i år och varför den är på en baisseartad trend. Här är den sistaartikeln, precis efter att Bank of Japan tillkännagav sitt senaste penningpolitiska beslut.

Många handlare anser att det är oundvikligt att Bank of Japan så småningom kommer att ändra sin penningpolitiska kurs. Efter att ha hållit det väldigt löst kommer tiden för Bank of Japan att följa andra centralbanker i att strama åt penningpolitiken.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

När allt kommer omkring är inflationen på uppgång även i Japan. Till exempel visade den senaste opinionsundersökningen om allmänhetens åsikter och beteende att 94,5 % av de tillfrågade anser att prisnivåerna har stigit.

Matpriserna var till exempel högre i mars 2023 jämfört med september och mars 2022. Detsamma gäller för att äta ute eller dagliga nödvändigheter.

Men trots bevis på stigande lokala prisnivåer är det osannolikt att den baisseartade JPY-trenden kommer att förändras. Det är särskilt sant för USD/JPY av minst två skäl:

65+ år segment att öka

Penningpolitisk divergens

Fler japaner lever mer än 65 år trots framtida befolkningsminskning

En av anledningarna till att JPY är i en långsiktig baisseartad trend är demografin. Japans befolkning beräknas minska till 87 miljoner år 2070, och det mest slående är att personer som är 65 år och äldre kommer att utgöra 38,7 % av befolkningen.

Problemet med denna statistik är att äldre människor inte spenderar pengar som yngre gör. Ju äldre vi blir desto mer försiktiga är vi med ekonomin – det är ett faktum.

För att inflationen ska stiga måste alltså utgifterna öka. Det är dock osannolikt att utgifterna kommer att öka som Bank of Japan önskar, så det blir svårt att strama åt politiken.

Penningpolitisk divergens

Federal Reserve i USA och Bank of Japan är på olika vägar. Den förra höjde räntan över 5 %; det senare underlättar fortfarande penningpolitiken genom att köra ett snävt styrsystem för avkastningskurvan.

Låt oss nu anta att Fed beslutar att sänka räntorna i år. Det kommer den bara att göra om inflationen kommer ner till målet på 2 %.

Men om det händer betyder det att inflationen i Japan kommer att minska också eftersom USA exporterar inflation/disinflation över hela världen som världens största ekonomi. Därför kommer Bank of Japan inte att ha något utrymme att höja räntorna, men den kommer förmodligen att behöva lätta ytterligare.

Sammanfattningsvis bör alla JPY-styrkor ses som tillfälliga eftersom oddsen gynnar mer svaghet. USD/JPY, i synnerhet, ser hausseartat ut på medellång och lång sikt.