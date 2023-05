AUD/NZD-prognos efter australiensiska jobbdata och NZ-budget

Växelkursen AUD/NZD sjönk till den lägsta nivån 1,0624, den lägsta nivån sedan 11 maj efter de senaste australiensiska jobben och Nya Zeelands PPI-data. Den har fallit med mer än 2,7 % under den högsta nivån denna månad.

Antal jobb i Australien

De viktigaste AUD-nyheterna kom ut på onsdagen när den australiensiska statistikbyrån publicerade de senaste uppgifterna om löneprisindex. Rapporten visade att WPI steg med 0,8 % under första kvartalet, lägre än medianuppskattningen på 0,9 %. Denna ökning översattes till en ökning på 3,7 % jämfört med föregående år.

WPI är en av de viktigaste siffrorna som Reserve Bank of Australia (RBA) tittar på när de fattar sitt beslut. Protokoll som publicerades tidigare i veckan visade att banken anser att löneutvecklingen fortfarande är för hög. Detta förklarar varför man beslutade sig för att höja räntorna med 0,25 % denna månad.

AUD/NZD-växelkursen reagerade sedan på de senaste australiensiska jobbdata. Enligt ABS hoppade landets arbetslöshet från 3,5 % till 3,7 % i april. Ekonomer förväntade sig att kursen skulle förbli oförändrad.

Deltagandegraden steg till 66,7 % då ekonomin förlorade över 4,3 000 jobb under månaden. Trots detta går den australiensiska ekonomin bra och bristen på arbetskraft i många branscher fortsätter.

Den andra katalysatorn för AUD/NZD-paret var de senaste Nya Zeelands PPI-data. Enligt statistikbyrån sjönk ingången av producentprisindex till 0,2 % under första kvartalet medan PPI-produktionen sjönk till 0,3 %. PPI är ett bra mått på inflationen.

Nya Zeeland publicerade också sin nationalbudget som innehöll ett sämre budgetunderskott än väntat. Den hoppas att den ska återgå till ett budgetöverskott till 2027. Dessutom ser regeringen att arbetslösheten stiger till 5,3 % senare i år.

AUD/NZD prognos

AUD/USD-diagram av TradingView

Växelkursen AUD till NZD har rört sig nedåt under de senaste veckorna. På 4H-diagrammet rörde det sig under 50-periodernas exponentiella glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) svävar något över den översålda nivån. Vidare har den fantastiska oscillatorn rört sig under neutralpunkten.

Därför kommer AUD/NZD-paret sannolikt att fortsätta falla när säljarna siktar på nästa nyckelstöd till 1.1.0590, den lägsta punkten den 5 april.