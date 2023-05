Utsikter för kryptomarknaden: Bulls spänner musklerna när Bitcoin (BTC) klättrar över $27K

Kryptotjurar rider på hausseartade vågor idag (torsdag), och målar diagram gröna. Det följer på ett ökat sentiment om framstegen i USA:s skuldtaksförhandlingar. Priserna på kryptovalutor har skjutit i höjden på en daglig skala.

Bitcoin ökade med cirka 2% under den senaste dagen och handlades till $27 366,51 under detta skrivande. Tillgångens 24-timmarsvolym ökade med 23,27 % under den tidsramen till cirka 15 miljarder USD. Altcoin-marknaden följde BTC:s steg och noterade anmärkningsvärda uppgångar. Ethereum steg med 1,08% till 1 826 $.

Andra kryptovalutor som handlas med imponerande ökningar idag inkluderar Polygon, Cardano, Litecoin och Polkadot, som har ökat med upp till 3 % under de senaste 24 timmarna. Samtidigt förblev PEPE det topptrendiga tokenet, även om det verkar kämpa prismässigt.

DeFi- volymen ökade $2,36 miljarder, vilket återspeglar 7,03% av den totala kryptomarknadens 24-timmarsvolym. Dessutom styr stablecoins volym på $30,84B 91,83% av kryptomarknadens dagliga volym. Dessa siffror såg att det globala marknadsvärdet för kryptovaluta ökade med 1,62 % till 1,14 biljoner dollar vid presstillfället.

Render Token (RNDR) stjäl showen

Render Token (RNDR) ledde dagens vinster, med altcoin som ökade med mer än 18% under den senaste dagen och nådde $2,34. Det kommer när marknadsaktörer spekulerade i att Render Network skulle dra nytta av en potentiell ökning av efterfrågan på GPU-tjänster efter den kommande releasen av Apple AR/VR-headset. Apple avslöjade planer på att tillkännage headsetet den 5 juni under den årliga Worldwide Developers Conference.

Titta också på Litecoin (LTC)

Som nämnts tidigare gick Litecoin med i dagens uppsidaparti. Tokenen registrerade imponerande prisstegringar och låg kvar på investerarnas radar. Det kommer när myntet förbereder sig för Litecoin-halveringsevenemanget under de kommande åtta veckorna. Halveringar har historiskt utlöst betydande marknadsaktivitet.

Processen innebär att belöningarna för gruvdrift minskar med 50 %, vilket minskar frekvensen av att generera nya LTC. Denna brist kan teoretiskt sett driva tokenpriserna högre.

Ändå är försiktighet av största vikt när du interagerar med kryptotillgångar. Akta dig för vilda prisfluktuationer innan du satsar på ditt favoritmynt. Dessutom har marknaden visat upp- och nedgångar på sistone.