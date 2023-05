Den amerikanska senatens majoritetsledare Chuck Schumer anser att kongressen “måste röra sig snabbt” för att reglera artificiell intelligens (AI). Flytten kommer när fler företag anammar AI-teknik, några har redan lanserat AI-produkter och andra som leverantören av handelssignaler AltSignals som redan arbetar med AI-produkter.

Majoritetens senatledare har redan sammankallat en tvådelad grupp senatorer för att arbeta med lagstiftning. Gruppen träffades i onsdags.

Schumer säger också att hans personal också har träffat omkring 100 vd:ar, akademiker och forskare inom AI-området. I sina öppningsanföranden på senatens våning på torsdagen sa Schumer att det inte fanns någon tid för slöseri eller förseningar eller att luta sig tillbaka men noterade samtidigt att de inte vill komma med bristfällig lagstiftning.

Vad betyder den lagstiftningsmässiga pushen för artificiell intelligensprojekt som AltSignals ActualizeAI?

Det sällsynta lagstiftningsarbetet från Schumer kommer när potentiellt banbrytande AI-produkter som den nyligen lanserade AI-chatboten ChatGPT försöker efterlikna mänskligt beteende. Dessa verktyg har väckt oro för att ge vilseledande information, sprida falskheter, störa jobb och kränka upphovsrättsskydd.

Förra veckan sa VD:n för OpenAI, Sam Altman, företaget som skapade ChatGPT, för en senatspanel att statlig intervention kommer att vara avgörande för att förhindra riskerna med allt kraftfullare AI-system. VD sa:

“När den här tekniken utvecklas förstår vi att människor är oroliga över hur det kan förändra vårt sätt att leva. Vi är också.”

Altman rekommenderade skapandet av en amerikansk eller global byrå för att licensiera kraftfulla AI-system och ta bort licensen om efterlevnaden inte uppfylls.

Även om Schumers lagförslag kommer att påverka företag som arbetar med produkter med artificiell intelligens, förväntas det mestadels fokusera på de produkter som syftar till att efterlikna mänskliga handlingar som att tala, sms:a, skriva, etc. Det betyder att produkter som ActualizeAI som utvecklas av AlSiignals sannolikt inte skulle kunna känna stor påverkan.

Vad gör Altsignals ActualizeAI annorlunda?

AltSignals har tillhandahållit handelssignaler och utvecklat algoritmbaserade tekniska indikatorer för att hjälpa finansmarknadshandlare att tjäna på prisrörelser sedan 2017. Det började med att skicka kryptohandelssignaler innan det expanderade till CFD:er, aktier och valutahandelssignaler.

För närvarande tillhandahåller AltSignals grundläggande och teknisk analys och coacher och hjälper kunder med att göra affärer och dra nytta av affärerna. Den använder en teknisk indikator som heter AltAlgo Indicator för att generera handelssignaler.

AltAlgo-indikatorn använder för närvarande flera handelsstrategier och tekniska indikatorer för att identifiera handelsmöjligheter och varnar AltSignals-användarna när en bra handelsmöjlighet dyker upp.

Altsignals försöker dock utnyttja AI-teknik för att förbättra effektiviteten i sina tjänster och arbetar för närvarande på en AI-baserad algoritm. AI-algoritmen kommer att ta den bäst presterande algoritmen inklusive AltAlgo-indikatorn och använda den för att bygga en svit av AI-produkter, en av dem är ActualizeAI som drivs av ASI-krypteringsvalutan.

