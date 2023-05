CoinShares: Bitcoin, Ethereum upplevde utflöden medan Avalance och Litecoin gynnas

Digitala tillgångsfonder har registrerat den 5:e veckan i rad med utflöden. Samtidigt förlorade utrymmet ytterligare 32 miljoner dollar under de senaste sju dagarna. Den ledande krypton, Bitcoin (BTC), dominerade med utflöden på 33 miljoner dollar.

Bitcoin-fonder såg utflöden på 33 miljoner dollar under förra veckan

Det var ännu en vecka med uttag i digitala tillgångsfonder. Det kommer när branschen upplever ett ökat regeltryck. Investeringsfonder för digitala tillgångar registrerade utflöden på 32 miljoner dollar under föregående vecka, vilket fullbordade den femte veckan i rad av pessimistisk känsla. Det är enligt den senaste CoinShares digitala tillgångsfondrapporten.

Rapporten betonade att 232 miljoner dollar, vilket motsvarar 0,7 % av det totala förvaltade kapitalet, lämnade marknaden från mitten av april. Samtidigt dominerade bellwether-krypten utflödena, med 33 miljoner dollar som tagits ut från BTC-fonder under den senaste veckan.

Tyskland noterade flest utflöden, vilket representerade 73 % (eller 24 miljoner USD) av den totala siffran. USA och Schweiz följde efter med 5 miljoner dollar respektive 3,3 miljoner dollar. Mindre siffror kom från Brasilien och Kanada, 1,3 miljoner dollar respektive 2,2 miljoner dollar.

Short-BTC-produkter såg också utflöden

På liknande sätt upplevde korta bitcoin-produkter små utflöden på 1,3 miljoner dollar. CoinShares uppgav att dessa investeringsprodukter har utflöden på totalt 235 miljoner USD under de senaste fem veckorna. Den tillade att det fortfarande är oklart varför både långa och korta produkter behåller ett koordinerat negativt sentiment.

Medan Ethereum- produkter också registrerade utflöden på 1 miljon dollar, hade andra altcoins, inklusive Litecoin och Avalanche, inflöden på 0,3 miljoner dollar respektive 0,7 miljoner dollar. Kom ihåg att fonder för digitala tillgångar bevittnade 6 månaders höga inflöden under januaris sista vecka – 117 miljoner USD. Det kom när kryptovalutamarknaden sköt i höjden i början av 2023.

Bitcoin redo för en baisseartad våg

Flödet av digitala tillgångar mäter kassaflödet till och från investeringar. Samtidigt kan de vara en imponerande indikator på hur institutionella spelare flyttar sina pengar. Inflöden visar optimism bland investerare, medan utflöden tyder på investerares rädsla för kommande marknadstrender.

I det sammanhanget tyder utflödena på 232 miljoner dollar under de senaste fem veckorna på en försiktighet bland institutionella investerare. Bitcoins sentiment kommer sannolikt att lida under de kommande sessionerna, vilket översätts till baisseartade vågor. Invezz.com visar att Bitcoin tappade 0,42% under den senaste dagen för att handlas till $26 782,56.