Hotbit stoppar verksamheten, uppmanar kunder att ta ut pengar

I kryptovalutanyheter som överraskat de flesta kryptoentusiaster har kryptovalutabörsen Hotbit idag (22 maj 2023) meddelat att de stoppar sin verksamhet med omedelbar verkan.

I sitt officiella meddelande har börsen bett sina användare att ta ut sina pengar före den 21 juni, klockan 4:00 UTC.

Försämrade driftsförhållanden

Hotbit har sagt att dess verksamhet har försämrats avsevärt sedan augusti 2022 efter att en tidigare teammedlem utsattes för en utredning. Utredningen hade fått den centraliserade växeln att stoppa verksamheten i veckor.

Hotbit har också citerat flera andra negativa incidenter inom kryptoindustrin, bland dem FTX-kollapsen och den senaste bankkrisen som tillfälligt fick USD Coin (USDC) stabila mynt att depegga. Enligt kryptobörsen leder de nämnda incidenterna till ett kontinuerligt utflöde av medel från centraliserade börser.

Börsens team tror också att centraliserade utbyten blir “allt mer besvärliga” och att de “sannolikt inte kommer att möta långsiktiga trender.” De noterade att de enda alternativen skulle vara att anamma reglering eller bli mer decentraliserad.

Upprepade cyberattacker

Hotbit har också skyllt på de upprepade cyberattackerna där hackare upprepade gånger har utnyttjat dess defekter. På samma sätt har teamet varnat communitymedlemmar för att vara försiktiga med nätfiske-länkar som utger sig för att vara den officiella Hotbit-börsen på Google ( NASDAQ: GOOGL).

Hotbits tillkännagivande kom vid en tidpunkt då flera communitymedlemmar började klaga på att de inte kunde ta ut sina pengar från utbytet.