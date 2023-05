Bitfinex utökar närvaron i Latinamerika med investeringar i den chilenska “krypteringsbanken” OrionX

Bitfinex, en ledande plattform för handel med digitala tillgångar, har meddelat en ny investering i Orionx, en toppbörs för kryptovaluta i Chile.

Ett gemensamt pressmeddelande från de två företagen noterade att investeringen är en del av en bredare ansträngning för att främja ekonomisk frihet och integration i Latinamerika.

OrionX, som grundades 2017, har också vuxit till Sydamerikas första “kryptobank” och erbjuder ett brett utbud av kryptorelaterade tjänster. Bitfinex är samtidigt en av de äldsta kryptobörserna i branschen.

Bitfinex ser ut att expandera i Latinamerika

Bitfinex investering i OrionX kommer vid en tidpunkt då den chilebaserade kryptobörsen siktar på expansion till Peru, Colombia och Mexiko. Enligt plattformen kommer inträde på dessa marknader att hjälpa dess mål att överträffa en miljon användare till 2024.

Inträde i Chile ger Bitfinex en möjlighet att växa sin närvaro i landet och över hela regionen.

Paolo Ardoino, CTO på Bitfinex kommenterade:

“Vi är glada över att samarbeta med OrionX när vi vill utöka vår närvaro i Chile och i hela Latinamerika. Detta representerar ett stort steg framåt i våra ansträngningar att utnyttja kraften i Bitcoin och decentraliserad teknologi för att främja ekonomisk frihet och ge företag som delar våra värderingar. Vi ser fram emot att arbeta ännu närmare med teamet på Orionx för att stödja dess tillväxt och utveckling framöver.”

Bitfinex kommer också att utnyttja affären för att stödja utbildningsprogram på lokala universitet mitt i en bredare expansion av insatser som redan finns i El Salvador och Paraguay. Börsen säkrade en Digital Asset Service Provider-licens i El Salvador i april och sponsrade ett tre veckor långt bootcamp i Paraguay, med detta gjort i samarbete med den lokala NGO Penguin Academy. Bootcampen, enligt utbytet, syftar till att utrusta kvinnor med viktiga kodningsfärdigheter.

Under tiden kommer OrionX att utnyttja Bitfinex starka kryptoverksamhet och nätverk. Nyckelaspekter som kommer att gynna det chilenska företaget inkluderar tillgång till expertis och produktpaket inklusive insats och utlåning.

En färsk rapport från blockchain-analysföretaget Chainalysis framhävde att Latinamerika var bland de snabbast växande kryptomarknaderna i världen. Adoptionen i hela regionen ökade med 40 % från år till år 2022, med ett uppskattat värde av 562 miljarder dollar i kryptoinflöden.