Oraichain prisprognos när AI-tillväxt accelererar AltSignals (ASI) förköp

Artificiell intelligens-drivna kryptoprojekt som Oraichain och AltSignals är ute efter att revolutionera branschen på olika sätt, och deras potential har investerare alltmer intresserade.

AltSignals ASI och Oraichains ORAI är olika tokens som är inställda på att påverka olika delar av kryptomarknaden eftersom AI-integrationen tar ett stort steg. En prisprognos som denna tittar på hur deras inhemska verktygstokens skulle kunna prestera på en marknad som förväntas uppleva massiv tillväxt.

AI-berättelsen tar fart i krypto

Oavsett om det är via AI-drivna handelssystem som AltSignals, eller Oraichains decentraliserade AI-applikationer, verkar tillväxtpotentialen ta fart.

Och den senaste utvecklingen från teknikjättarna Google och Microsoft har bara hjälpt till att belysa hur AI-aktiverade marknadsplatser, handelsalgoritmer, marknadsförutsägelser och portföljförvaltningsplattformar kan bli nästa stora sak för investerare.

Medan ChatGPT och Bard fortsätter att illustrera vad som är möjligt med stora språkmodeller, är det i krypto dess AI-tokens som Fetch.ai, SingularityNET och Render som leder satsningen.

AltSignals förköp, vars första steg är 74% slutsålt, tyder på att intresset för denna kategori av tokens bara har ökat med uppgången i AI-berättelsen i krypto.

Vad är AltSignals AI-lager?

AltSignals är en handelsplattform som grundades 2017. Den tillhandahåller handelssignaler till mer än 50 000 handlare över kryptovaluta, aktier och valutamarknader. För närvarande får användare tillgång till handelsvarningar, indikatorer och andra verktyg via företagets AltAlgo-algoritm.

Även om det redan är ett framgångsrikt företag ser AltSignals-teamet integration med artificiell intelligens som nästa stora steg. Det är vad som har lett till utvecklingen av ett AI-drivet lager kallat ActualizeAI.

ActualizeAI kommer att lanseras under andra halvan av 2023 och kommer att dra nytta av kraften i maskininlärning, naturlig språkbehandling och avancerad sentimentanalys för att stöta på noggrannheten i sina handelssignaler. Prediktiv modellering, regression och AutoML är alla funktioner som kommer att överbelasta ActualizeAI, vilket resulterar i högre noggrannhet för handelssignaler.

ASI-tokenen kommer att driva AI-lagret. Som en verktygstoken kommer ASI att ge innehavare tillgång till ActualizeAI-plattformen och medlemsklubben.

När det gäller tokenomics, skisserar projektets whitepaper ett totalt utbud av 500 000 000 ASI-tokens. Förköpet kommer att se 290 000 000 tokens, eller 58% tillgängliga för investerare i 5 steg.

Tokenen är för närvarande i förköp, som intresserade investerare kan ansluta sig till här, och kommer snart att vara live på stora börsplattformar, inklusive ledande DEX Uniswap.

Vad är Oraichain? Likheter med AltSignals?

Oraichain är ett decentraliserat blockkedjeekosystem som lanserades 2020. De erbjuder en orakellösning som möjliggör integration av AI i blockkedjeapplikationer. Specifikt är Oraichains infrastruktur utformad för att möjliggöra användning av AI-data i smarta kontrakt.

Precis som AltSignals utnyttjar Oraichain maskininlärning, naturlig språkbehandling och prediktiv analys. Projekt- och ekosystemanvändare kan utnyttja dessa AI-data och tjänster i sina smarta kontraktsaktiverade applikationer.

För att hjälpa kraftplattformstransaktioner och interaktioner avslöjade Oraichain-teamet ORAI-tokenen. Förutom dess användning i styrning och insats, handlas ORAI på flera nyckelbörser, inklusive KuCoin, Bitget och Uniswap.

Oraichain prisprognos

När det gäller prisprestanda nådde ORAI-tokenen sin rekordnivå på $105 i februari 2021. Även om björnmarknaden raderade de flesta av dessa vinster, visar dagens ORAI-pris på $4,08 en studs på mer än 350% från den lägsta någonsin på $0,9 som nåddes i november 2022. Nedgången följde på kollapsen av FTX och indikerar potentialen för händelser att påverka priserna.

ORAI har också påverkats av den senaste tidens motvind som den senaste tidens turbulens i banksystemet, kryptovalutans reaktion på växande regleringsåtgärder i USA och osäkerhet från ekonomiska nyheter.

Även om vi inte kan förutsäga det exakta priset på Oraichain vid någon given tidpunkt i framtiden, finns det faktorer som kan driva ORAI högre på lång sikt. Detta inkluderar Oraichains produkterbjudande och investerares intresse för AI-drivna blockkedje-projekt samt den bredare marknadens sannolika inträde i en ny tjurfas.

Oraichain prisdiagram visar ORAI/USDT-paret på KuCoin. Källa: TradingView

AltSignals prisprognoser för 2023

Analytiker tror också att AI-berättelsen precis har börjat, vilket tyder på att faktorer som de som nämns ovan också kan gälla för ASI.

Med ORAI upp nästan 50% under de senaste två veckorna, ser ASI-förköpet på $0,015 ut som en enorm rabatt med tanke på det förväntade steget till $0,02274 i slutet av förköpet. Inträde på andrahandsmarknaden via notering på ledande börser kan också återuppväcka efterfrågan och få ASI att inrikta sig på tidiga milstolpar som $0,5 och $1 i slutet av 2023 eller början av 2024.

Det bör dock noteras att marknaderna fortfarande till stor del påverkas av olika händelser och nyheter och som sådant kan priserna fluktuera vilt inom en kort period.

Till exempel kan en negativ flip för krypto i makroekonomisk motvind få tokens som ORAI och ASI att kämpa, med ASI-priset som sannolikt inte kommer att gå så högt som förväntat.

Kan AltSignals ASI-pris nå $10 år 2025?

En titt på Oraichains historiska prisdata visar att tokenen hoppade från en lägsta nivå på $10 i december 2020 till dess ATH på $105 i februari. Det var under den förra tjurmarknaden.

Även om historiska data inte förutsäger framtida prisutveckling, är det möjligt att ett rally för Bitcoin och stora altcoins på en ny tjurmarknad kan speglas i det bredare krypto-AI-utrymmet. Bitcoins halvering 2024 kan vara en enorm trigger.

AltSignals, som kommer att ha lanserat sitt mycket efterlängtade ActualizeAI-lager, skulle kunna få en hausseartad vändning mot viktiga prismilstolpar som $10 år 2025.

Som nämnts är ASI förköpspriset på $0,015 efter att ha ökat 25% från $0,012. Tokenens värde kommer att hoppa ytterligare 20% till $0,01875 och 12,5% till $0,021 innan det stiger i det sista förköpssteget till $0,02274.

Om du är intresserad av ASI-tokenen, besök deras förköpssida för mer information om hur du köper.