Ripples strategiska partner Tranglo samarbetar med UAE:s främsta leverantör av remitteringstjänster

Ripples investeringspartner Tranglo har avslöjat ett betydande drag, i samarbete med Al Ansari Exchange. Al Ansari är det största valuta- och remitteringsföretaget i Förenade Arabemiraten (UAE).

🌍 Tranglo & Al Ansari Exchange unite for UAE remittance revolution 🤝 Potential Ripple ODL integration? 👀 Time will tell! $XRP 💸 #HugePartnership 💫🚀https://t.co/tPYpmnXoWA pic.twitter.com/AxWK3YXAil — Chain Review (@Chain_Review) May 29, 2023

Det UAE-baserade remitteringsföretaget har en enorm kundbas (på över tre miljoner) och genomför cirka 130 000 transaktioner dagligen. Sådana siffror visar att börsen har en enorm position på marknaden.

Tranglo sträcker ut sina fotspår

Samarbetet utgör ett enormt steg för Tranglos expansionsplaner i Mellanöstern. Kom ihåg att Förenade Arabemiraten är det 2:a största landet när det gäller utgående remitteringar.

Tranglo tillhandahåller internationella betaltjänster och verkar inom olika sektorer, inklusive kryptoverksamhet. Dessutom övervakar företaget mobila kontantlösningar och pengaöverföringar.

Tranglo förbättrar sina internationella betalningserbjudanden genom att använda RippleNet – ett omfattande betalningsnätverk från Ripple. Ripple (förutom att vara Tranglos investeringspartner) har en betydande andel på 40 % i företaget som investerare.

Al Ansari Exchanges COO, Ali Al Najjar, kommenterade den ökade kundefterfrågan och nödvändigheten av innovativ teknik och förstklassiga lösningar. Han betonade att Al Ansari kunde njuta av accelererad tillväxt genom Tranglos avancerade teknologi och Ripples decentraliserade betalningslösningar.

Samtidigt har alliansen mellan handelsföretaget och Tranglo uppmärksammats inom kryptovärlden. Ripple-fans spekulerar om möjlig Ripple ODL (On-Demand Liquidity) integration.

Tranglo kommer att dra nytta av denna allians för att cementera sina fotavtryck på UAE-marknaden, vilket säkerställer stärkt internationell betalningskompetens och förbättrade remitteringstjänster.

Dessa samarbeten hjälper gränsöverskridande remitteringar att dra nytta av fördelar som utökad räckvidd för nätverket och kreditfaciliteter. Samtidigt överväger Ripple-gemenskapen den nuvarande utvecklingen medan de väntar på en potentiell ODL-integration. Dessutom visar Invezz.com -nyheterna XRP redo för hausseartadhet under de kommande sessionerna när SEC-fallet närmar sig sitt slut.