Chancer ändrar betting med blockkedjan: investerare räknar dagarna till förköp

I en tid som definieras av tekniska framsteg är det inte en överraskning att bettingvärlden genomgår betydande förändringar varje dag. Plattformar som Chancer tar betting till en ny nivå genom att utnyttja blockkedje-teknik för att göra förutsägelseprocessen decentraliserad.

Sedan 2018, när USA:s högsta domstol legaliserade sportbetting i landet, har branschen sett en enorm tillväxt. Tillväxten drivs av tillkomsten av onlineplattformar, mobila applikationer och olika tekniska innovationer, inklusive maskininlärningsalgoritmer, bookmakers, blockkedjan och den nu blomstrande artificiella intelligensen (AI).

Den föränderliga sportsbettingvärlden

De dagar då spelarna var tvungna att besöka fysiska bettingbutiker eller bookmakers eller lägga sina spel är förbi. Onlineplattformar och mobilapplikationer erbjuder nu oöverträffad bekvämlighet och tillgänglighet för spelarna.

Med bara några klick på en dator eller tryck på en smartphone kan spelarna nu få tillgång till ett brett utbud av bettingalternativ, sportmarknader och odds från bekvämligheten av sina hem, kontor eller när de är på resande fot.

Men även om denna nyfunna bekvämlighet har demokratiserat sportsbetting genom att tillåta vem som helst att delta i händelserna, finns det fortfarande vissa utmaningar eftersom de flesta av de traditionella bettingplattformarna eller sajterna är centraliserade, vilket innebär att spelutbudet och oddsen redan är bestämda för spelarna. Chancer försöker eliminera denna utmaning genom att använda blockkedjan för att decentralisera hela processen från att skapa anpassade peer-to-peer-bettingmarknader till att sätta upp odds.

På Chancer kommer spelarna att kunna skapa sina egna anpassade P2P-spelmarknader och sätta upp sina egna odds via en decentraliserad plattform. Plattformens huvudslogan är “Chancer: Your Game, Your Rules, Your Odds.”

Plattformen är designad som en plattform för endast vänner som gör det möjligt för spelarna att inte bara satsa sina vänner, utan även andra människor över hela världen.

Chancers grundare, Adam och Paul Kelbie, ville ha ett roligt sätt att kunna agera på bets mellan sig och sina vänner, samtidigt som de bjuder in andra människor i utmaningen.

Hur Chancer betting fungerar

Alla Chancer-användare kan skapa en bettingmarknad, bekräfta sina odds och tillhandahålla en lösningskälla så att det är transparent hur resultatet kommer att granskas. Därefter kan vem som helst delta och ta upp dem på sin insats.

Ännu viktigare är att användaren kan ställa in så att den bara tillåter vänner att delta på deras marknad, eller så tillåter de vem som helst i världen att gå med och backa båda ändar.

Satsningarna kommer att underlättas på plattformen med CHANCER-kryptovalutan vars förköp startar den 13 juni 2023 kl. 12:00 BST.

CHANCER Token förköp och hur man deltar

CHANCER Token-förköpet förväntas samla in 15 miljoner dollar under loppet av 12 etapper som är planerade att sälja slut i slutet av andra kvartalet 2023.

CHANCER-tokenen kommer att lanseras på Binance Smart Chain-blockkedjan, vilket gör den till en BEP20-token. För att köpa tokenen under förköpet behöver du några BNB– eller BUSD-tokens i din plånbok. Medan en CHANCER Token kommer att kosta $0,010 i det första förköpssteget, säger informationen på Chancers officiella hemsida att investerare kommer att kräva minst $10 till $15 värde av BNB eller BUSD för att köpa $CHANCER och täcka de inblandade gasavgifterna.

CHANCERs Token-verktyg

Du måste fråga dig själv hur $CHANCER-tokeninnehavare kommer att dra nytta av att skaffa tokenen. Till att börja med kommer tokeninnehavarna att ha möjlighet att satsa sina tokens för att delta i community-skapade livemarknader.

Tokeninnehavarna kommer också att kunna skapa sina Chancer-marknader genom Chancer dApp eller till och med koppla in Chancer Livestream-funktionen för att ha prediktivt marknadskul i realtid.

Vinnare kommer också att belönas med CHANCER-tokens.

Tokeninnehavarna kan också välja att satsa sina CHANCER-tokens på plattformen och på så sätt tjäna en passiv inkomst samtidigt som de säkerställer att tillräcklig likviditet finns kvar för användare att enkelt handla in och ut ur positioner.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg