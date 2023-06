CHANCER förköp sätter bettingbranschen på gränsen till en större översyn

Chancer, en ny decentraliserad spelplattform som utnyttjar blockkedjan för att erbjuda en ny modell för användare som spelar på sportevenemang, kommer att lansera sitt efterlängtade förköp.

Evenemanget tillåter investerare att göra tidiga steg mot att lägga till CHANCER-tokenen till investeringsportföljer. Det gör det också möjligt för projektets team att samla in pengar för att slutföra utvecklingen av den innovativa plattformen innan den släpps till allmänheten.

CHANCER, den inhemska valutan för bettingplattformen kommer att gå live tisdagen den 23 juni 2023.

Vad är Chancer?

Chancer är ett nytt blockkedjebaserat spelbolag som försöker driva nästa generations plattform för spelarna över hela världen. Den är byggd på Binance Smart Chain, och använder plattformen CHANCER-tokenen för att driva användarnas transaktioner, med vem som helst som kan skapa ett bettingevenemang och sända det till andra.

Även om det finns flera blockkedjebaserade förutsägelse- och bettingföretag, ger Chancers nya P2P-modell en fördel när det gäller att ge ett sätt för även de mest grundläggande evenemangen att bli globala.

Användare kan skapa bets och odds på vad som helst och låta andra ta sig an dem genom att satsa via smarta kontrakt.

Vänner kan satsa på lokala spel eller till och med community-evenemang som annars inte är tillgängliga på de traditionella plattformarna. Den förmågan att skapa en förutsägande marknad från ett brett utbud av evenemang, oavsett om det är sport, val, lokala och globala prisutdelningar och till och med finansmarknadsrörelser, är det som skiljer Chancer från andra blockkedjebaserade leverantörer.

För Chancer-användare, om ett evenemang har en uppsättning utfall, kan användare ta odds och få en förutsägbar marknad att gå live.

CHANCER förköp – game-changer för betting och spelindustrin?

Betting och spelbranschen utvecklas snabbt, med nya trender kring framväxten av e-sportspel, mobilanvändning och blockkedjeteknik. Det sistnämnda, i kombination med ökad användning av kryptovaluta för betalningar, håller på att bli ett enormt uppsving för branschen.

CHANCERs förköp som går live tisdagen den 13 juni 2023, sätter sektorn på gränsen till en stor innovationsstart. Det ger inte bara fördelarna med blockkedjesäkerhet, transparens och decentralisering, utan vänder också den traditionella modellen på huvudet. Chancers plattform kommer inte att vara ett “hus”, utan det kommer att underlätta för användare att bli sina egna “hus” och skapa en helt decentraliserad spelmodell.

Förutom att CHANCER-tokenen används för att placera bets, kommer det också att tillåta användare att delta i nätverksvalidering och styrningen av Chancer. Innehavare kan också satsa CHANCER-tokens för avkastning.

Du kan lära dig mer om Chancer och dess unika egenskaper från dess whitepaper och på förköpssidan här.

Vad är förköpspriset för CHANCER?

Det totala utbudet för Chancer kommer att vara 1,5 miljarder CHANCER-tokens, varav 65% kommer att vara tillgängliga under förköpet. Chancer planerar att samla in 15 miljoner dollar under de 12 stadierna av förköpet.

I det första steget kommer investerare att ha en chans att köpa från en pool på 100 miljoner CHANCER till priset av $0,010 per token. Värdet kommer sedan att stiga i efterföljande steg till $0,021 i omgång 12.

Investerare som deltar i förköpet har en chans att ösa på CHANCER-tokens till kraftigt rabatterade priser. Samtidigt kan det visa sig vara en bra långsiktig investering eftersom efterfrågan på den nya P2P-modellen som tar med ett revolutionerande system in på marknaden ökar.

Vad mer ska man veta om CHANCER inför förköpslanseringen

Chancers färdplan, som du kan se här, inkluderar förköpsfasen som går live under de kommande 24 timmarna, en Certik-revision och share2earn-tävling – allt planerat för andra kvartalet 2023.

Under tredje kvartalet kommer CHANCER att gå live på börser inklusive notering på ledande DEX-plattformen Uniswap och minst två CEX-plattformar. BETA-lanseringen förväntas också gå live senare under kvartalet. Under Q4, 2023, inkluderar Chancers färdplan testnät för market making, virtuella bets och fullständiga valideringsnoder.

Som framhållits lovar Chancer att revolutionera fritid och underhållning, med bettingbranschen inställd på en ny modell som skulle kunna få ännu fler människor till sektorn. Användningen av blockkedjeteknik, tillsammans med ökningen av artificiell intelligens, ger plattformen den fördel den behöver för att störa utrymmet.

Detta kommer att fungera bra för CHANCER-tokenen, vars värde kan öka när efterfrågan växer bland andra positiva marknadskrafter.

Sammantaget är det erbjudandet av en produkt som människor vill ha och använder och på en marknad som förväntas växa många som kan göra investeringar i CHANCER till ett bra komplement till alla portföljer. Läs mer om den kommande förköpet på den här sidan.