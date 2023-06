ACU:s multilaterala system för finansiella meddelanden kommer att ersätta SWIFT i juni 2023

Enligt en nyligen publicerad rapport har processen för de-dollarisering fått ett ytterligare uppsving med Asian Clearing Union (ACU), ett betalningsarrangemang mellan flera centralbanker, som planerar att tillkännage utbyggnaden av ett SWIFT-alternativ i juni 2023.

ACU består av Indien, Maldiverna, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka och leds för närvarande av Iran.

Enligt en anteckning från Reserve Bank of India från 2021 om vanliga frågor angående ACU, sker avveckling via,

Asian Monetary Units (AMU) är den gemensamma beräkningsenheten för ACU och är denominerad som “ACU Dollar”, “ACU Euro” och “ACU Yen”, vilket i värde motsvarar en US Dollar, en Euro och en Japansk Yen respektive. Alla betalningsinstrument under ACU måste vara denominerade i AMU.

Enligt den senaste tillgängliga ACU- rapporten för april månad 2023 ökade den totala räntan som krediterats/debiterats medlemscentralbankerna med 1090,9 % på årsbasis.

Source: ACU (2023)

SWIFT alternativ

Implementeringen av en ny gränsöverskridande finansiell meddelandetjänst kommer att göra det möjligt för transaktioner att flytta bort från dollarn, euron och yenen till nationernas respektive valutor.

Detta markerar en avgörande utveckling inför BRICS-toppmötet i augusti, som förväntas främja diskursen om de-dollarisering och stärka protokoll och processer för vad Rob Kientz från GoldSilver Pros kallar,

…den multipolära eran av konkurrerande valutor.

Som nämnts i tidigare artiklar på Invezz är dollarns robusthet i huvudsak en form av förtroende, och även om dess inflytande gradvis minskar, påpekar Kientz att när den grundläggande tron på dollarn ger vika,

…då kommer det bara att rasa och jag tänker (på) ett vattenfallssätt…

En sådan övergång från dollarn kan dock inte ske isolerat och skulle kräva en acceleration av bilaterala och multilaterala handelsavtal som inte är denominerade i dollar, mer påfrestning på det amerikanska banksystemet, implementering av ny finansiell arkitekturteknologi och en ordnad minskning av globala skuldinnehav i dollar.

Som sagt av Irans centralbanks vice guvernör Mohsen Karimi,

(ACU) länderna beslutade att ha ett skräddarsytt system för sig själva, med tanke på att Swift inte är tillgängligt för alla länder och med tanke på att det har sina egna kostnader.

Således kommer ACU att ta ett stort steg i denna riktning och kommer att öka lokala valutaflöden och utbytbarheten i regionen.

Får fart

För att begränsa risken för växelkursfluktuationer och för att avvärja möjligheten till internationella sanktioner har Vitryssland och Mauritius också enligt uppgift ansökt om medlemskap i ACU.

Dessutom rapporterade en iransk nyhetsbyrå att Iran bjöd in Ryssland till nästa toppmöte i gruppen.

Även om dollarn behåller den dominerande ställningen i den globala valutaordningen, signalerar sekreterare Janet Yellens senaste kommentarer att beslutsfattare inser att dollarn har gått in i en nedåtgående trend sedan införandet av Ukraina-relaterade sanktioner.

I en tidigare artikel utvecklade jag några av anledningarna till att sekreterare Yellen kan tappa tron på dollarn.

Kientz tror att

…vi kanske är ungefär en tredjedel eller fyrtio procent av vägen genom trenden när det gäller nedsänkning av dollar och övergång till alternativa valutor.

Det bör noteras att arten av den underliggande tekniska plattformen ännu inte är klar.

Enligt denna rapport utvecklade Irans centralbank det ännu inte namngivna systemet, medan andra nyhetsbyråer har identifierat att en iransk plattform kallad SEPAM ska antas av medlemscentralbankerna för att möjliggöra finansiella transaktioner.

