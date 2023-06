NZD/USD prognos när Nya Zeeland exporterar, importen stiger

NZD/USD -paret drev uppåt efter de relativt starka Nya Zeelands handelssiffror. Den steg till en högsta nivå på 0,6218, några punkter över veckans lägsta på 0,6135. Sammanlagt har kiwi hoppat med mer än 3,67 % från den lägsta nivån i juni.

Nya Zeelands handel återhämtar sig

Nya Zeelands ekonomi går inte bra. Data som publicerades förra veckan visade att landet sjönk in i en lågkonjunktur under det första kvartalet efter att RBNZ pressade räntorna till en 14-årig hög. Ekonomin krympte med 0,1 % under första kvartalet efter att ha minskat med 0,7 % under föregående kvartal.

De ekonomiska siffrorna som släpptes på torsdagen visade att landets handel förbättrades i maj. Exporten ökade från 6,61 miljarder dollar i april till 6,99 miljarder dollar i maj. På samma sätt steg importen från 6,37 miljarder dollar till 6,99 miljarder dollar. Det betyder att landets handelsöverskott minskade från 236 miljoner dollar till 4 miljoner dollar.

Nya Zeelands reservbank har varit en av de mest hökiska centralbankerna i världen. Den har höjt räntorna från 0 % under pandemin till cirka 5,50 % i ett försök att bekämpa inflationen. De senaste uppgifterna visade att Nya Zeelands inflation steg med 6,7 % under första kvartalet efter att ha stigit med 7,2 % under föregående kvartal.

Nästa viktiga valutanyheter att titta på kommer att vara ett uttalande av Jerome Powell, Federal Reserves ordförande som kommer att vittna i kongressen. Under sin första dag av vittnesmål upprepade Powell att kampen mot inflationen ännu inte var vunnen. Han förväntar sig att banken sannolikt kommer att leverera minst två ytterligare räntehöjningar.

NZD/USD-paret kommer också att reagera på de kommande amerikanska befintliga husförsäljningssiffrorna. Ekonomer räknar med att försäljningen sjönk något i maj.

NZD/USD teknisk analys

NZD/USD-diagram av TradingView

4H-diagrammet visar att NZD till USD-paret hoppade över Nya Zeelands handelssiffror. Det ligger fortfarande något över 25-periodernas och 50-periodernas glidande medelvärden. Paret har också hoppat över 50% Fibonacci Retracement-nivån. Det är också något över Ichimoku-molnindikatorn.

Därför kommer paret sannolikt att fortsätta stiga när köpare siktar på nästa viktiga motståndspunkt på 0,6247, den högsta punkten denna månad. Om detta händer måste tjurar tvinga den över denna nivå för att undvika en dubbeltoppsformation. En dubbeltopp är vanligtvis en baisseartad signal.