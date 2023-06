Fed årliga stresstestresultat: “du är säkrare i de största globala bankerna”

Bankaktier är i fokus i morse efter att Federal Reserve bekräftat att de är väl positionerade för att klara en svår lågkonjunktur.

Pro reagerar på Feds årliga stresstestresultat

Dess årliga stresstest utvärderade 23 av de amerikanska bankerna för en hypotetisk global lågkonjunktur med en 40%-påverkan på kommersiella fastigheter, en kraftig ökning av arbetslösheten till 10% och en 38%-ig nedgång i bostadspriserna.

Alla av dem, avslöjade centralbanken, klarade det årliga provet.

I sitt pressmeddelande sa Fed att dessa banker kommer att upprätthålla minimikapitalnivåer och fortsätta att låna ut till både konsumenter och företag trots beräknade förluster värda hela 541 miljarder dollar. Enligt Stephen Biggar från Argus Research:

Detta är ett språngbräde på andra krav, [inklusive] Basel III Endgame-krav som sannolikt kommer att flytta upp kapitalkvoterna och mer allvarliga negativa scenarier nästa år. Så det är fortfarande en tuff väg framför många av dessa banker.

Är amerikanska bankaktier värda att äga här?

Banker står inför ökad granskning efter att kända namn som Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank kollapsade tidigare 2023.

Det är dock anmärkningsvärt att mindre banker inte går igenom Feds årliga stresstest. På CNBC:s ” Worldwide Exchange ” tillade Stephen Biggar:

Jag tror att du är säkrare i de största globala bankerna här, JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley. De är mycket säkrare ur huvudkuddens perspektiv. Värderingen är ganska övertygande.

Han lät också hausse på superregionalerna, inklusive PNC Financial, US Bancorp och Truist Financial. “XLF” – Financial Select Sector SPDR Fund är för närvarande nere med cirka 3,0 % för året.

