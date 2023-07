Chancer-prognos när tokenförköpet tar fart

Kryptovalutor hade en stark utveckling under det första halvåret även när branschen hamnade under betydande regleringsutmaningar i branschen. Bitcoin sköt i höjden med mer än 90% då den överträffade nyckeltillgångar som S&P 500- och Nasdaq 100-indexen. Samtidigt har Chancer, ett relativt nytt projekt, samlat in över $457k under de senaste veckorna.

Vad är Chancer?

Copy link to section

Chancer är ett nytt företag som försöker störa marknaderna för sportspel och förutsägelser. Det etablerades av Adam och Paul Kelbie, två bröder som identifierade en lucka i en av de snabbast växande industrierna i världen.

Sportspel växer kraftigt i nyckelländer som USA, där antalet stater som tillåter det växer. Det finns också en möjlighet att de återstående staterna kommer att legalisera det efter att ha sett fördelarna i de andra staterna.

Chancer är ett peer-to-peer-anpassat bettingföretag som har ett extra lager av livestreaming. Skillnaden mellan Chancer och andra företag är att de kommer att tillåta användare att skapa sina egna marknader och dra nytta av dem.

En annan fördel är att Chancer har engagerat sig i decentralisering. Medan nätverket kommer att centraliseras till en början, kommer utvecklarna att överföra det till en helt decentraliserad plattform som drivs av $CHANCER-tokenen.

Det finns flera evenemang som folk kommer att kunna skapa och satsa på. Du kan till exempel skapa en marknad för ett sportevenemang, val eller till och med ekonomisk data som PMI och arbetslöshetsgraden. Fördelen är att vem som helst kan skapa marknaden, sätta regler och bjuda in andra att satsa.

Färdplanen framåt

Copy link to section

Chancer-utvecklare har redan gjort mycket arbete för ekosystemet. Till exempel har de redan lanserat tokenförköpet, genomfört en Certik-revision och börjat bygga BETA-plattformen. Den första fasen av tokenförköpet har varit mycket framgångsrikt eftersom det har samlat in nästan $500 000 på mindre än en månad.

De första $CHANCER-köparna får tokenen till ett rabatterat pris. Till exempel, med $1 000 kan köpare få 100 000 $CHANCER tokens. I det andra steget, som förväntas lanseras snart, kommer de att få 90 909 $CHANCER-tokens. När det kommer till den femte fasen kommer samma summa att ge dem 71 428 tokens.

Utvecklarna har mycket att göra under det tredje kvartalet. De planerar att lansera den i Uniswap och flera andra börser. Vidare planerar de att lista den i andra centraliserade börser, lansera BETA-plattformen och initiera valideringsnodprogrammet.

Är Chancer en bra investering?

Copy link to section

Chancer tar fart, vilket är bra för alla tokenförköp. Även om förköpet bara är några veckor gammalt har det lockat tusentals köpare och innehavare. Detta betyder att tokenen sannolikt kommer att stiga när den listas på nyckelbörser under de närmaste månaderna.

Dessutom har Chancer en verklig nytta eftersom den stör en enorm industri som har mycket potential. Därför kan du ta del av Chancer-tokenförköpet här. Du kan också läsa dess whitepaper här . Deras whitepaper ger dig mer information om plattformen och dess färdplan.

Det finns dock en viktig varning. För det första utgör denna artikel inte finansiell rådgivning. Att investera i tokenförköp kan dessutom vara ett högriskförslag eftersom tokenförköp, till skillnad från börsintroduktioner, inte innehåller tillräckligt med upplysningar. Därför bör du bara avsätta en liten summa pengar i förköpet.