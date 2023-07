Stigande U-6, deltidsjobb och nedjusteringar ställer tvivel på arbetsmarknadens styrka

I den senastesysselsättningsrapporten publicerad av Bureau of Labor Statistics (BLS) ökade lönelistan för icke-jordbruk (NFP) med 209 000 för juni månad, medan sysselsättningsgraden minskade till 3,6%.

NFP-talet överträffade branschens förväntningar på 224 000-230 000.

Enligt en tidigare artikel som citerar ZeroHedge, är detta första gången som det faktiska antalet föll under konsensusförväntningarna på 15 månader.

Underprestationen kom trots ökningen av antalet privata ADP-anställningar som rapporterades i går.

Kan detta vara en signal om att arbetsmarknadens förmögenheter vänder till det sämre?

Sedan mars 2022 har arbetslösheten fortsatt att variera mellan historiskt låga 3,4 procent och 3,7 procent.

Rapportstruktur

Sysselsättningsrapporten publicerar data från två undersökningar.

Den ena är etableringsundersökningen (känd för NFP-siffrorna) och den andra är hushållsundersökningen som anger sysselsättningsnivån.

Som diskuterades i förra månadens stycke hänvisar sysselsättningen till följande,

… personer (16 år eller äldre) som har arbetat 1 timme eller mer under den vecka som undersökningen genomfördes. Det kan vara i en professionell organisation, det egna företaget eller en gård. När det gäller ett familjeföretag ingår även obetalda arbetare om de arbetar mer än 15 timmar under veckan. Anställning inkluderar också arbetare som tillfälligt var frånvarande från arbetet under en mängd olika scenarier, inklusive semester, sjukdom, personliga problem och en mängd andra skäl. Den viktigaste punkten är att när man räknar upp anställningsnumret, räknas varje arbetare bara en gång, även om de arbetar i flera jobb.

NFP använder dock en annan metod och räknar alla anställda som utelämnar lantarbetare, men är sårbara för dubbelräkning.

Mike Shedlock, en välkänd ekonomisk bloggare och registrerad investeringsrådgivare, noterade,

Dessa snedvridningar sänker på konstgjord väg arbetslösheten, ökar på konstgjord väg heltidsanställningen och ökar på konstgjord väg rapporten om lönejobb varje månad.

Lönelistor utanför jordbruket

Som nämnts ovan ökade NFP:er med 209 000, med de största vinsterna i staten (60 000), hälsovård (41 000), socialbidrag (24 000) och byggverksamhet (23 000).

Detta var långt under halvårsgenomsnittet på 278 000 per månad hittills 2023 och är ett betydande steg ned från genomsnittet på 399 000 per månad 2022.

Emellertid har statliga anställningar exploderat i år, i genomsnitt 63 000 per månad för 2023, nästan tredubblat 2022 års genomsnitt på 23 000.

Detta är en indikation på att i genomsnitt har anställningarna inom andra sektorer minskat dramatiskt, medan statliga jobb delvis kompenserar för denna höst.

Bland sjukvårdspersonalen, i motsats till månadens trend, noterade tandläkare en minskning med 7 000 jobb.

Byggsektorn hade en stark utveckling, med i genomsnitt 15 000 anställningar per månad 2023, en minskning från 22 000 2022.

Timförtjänst

Timintäkterna fortsatte att visa stark tillväxt på 0,4 % MoM, jämfört med en uppskattning på 0,3 %.

På årsbasis ger det en ökning på 4,4 % vilket är alldeles för högt för att få ner inflationen till 2 %.

Detta skulle tyda på att Federal Reserve måste fortsätta att strama åt, trots att NFP:s underskrider marknadens förväntningar.

CME FedWatch Tool som stod på 92,4 % för en höjning på 25 bps efter publiceringen av gårdagens rapport om arbetslöshetsanspråk (varav kommentaren finns tillgänglig här), har skjutits upp ännu högre till 94,9 % i skrivande stund.

Den genomsnittliga arbetsveckotiden steg med 0,1 timmar till 34,4 timmar för juni månad.

NFP-revisioner

Trots den måttliga underprestationen av NFP-siffrorna i juni har den verkliga minskningen kommit genom revideringarna.

April NFP reviderades kraftigt nedåt från 294 000 till 217 000, eller med 77 000.

Majsiffrorna som överraskade alla har också reviderats ned med 33 000 till 306 000.

Sålunda uppgår sammanlagda revideringar för april och maj till 110 000 under tidigare rapporter, medan siffrorna i juni var 15 000 under konsensusförväntningarna.

Hushållsundersökning sysselsättning

Sysselsättningsnivån steg med 273 000 från 160 721 000 i maj 2023 till 160 994 000 i juni 2023.

Arbetskraftsdeltagandet höll sig stabilt på 62,6 % för fjärde månaden i rad.

Deltids jobb

Antalet arbetare som av ekonomiska skäl klassificerades som “deltid” ökade med 452 000 till 4,2 miljoner i juni.

Det är arbetare som skulle föredra heltidsarbete men inte kunde få det, antingen eftersom deras arbetstid hade minskat eller inte kunde säkra en heltidsroll.

Var och en av dessa kategorier stod för 308 000 respektive 124 000 jobb.

Detta är ett oroande tecken och indikerar att arbetsmarknaden inte kan tillgodose efterfrågan på jobb, åtminstone i vissa fall.

‘Deltid av icke-ekonomiska skäl’ minskade med 597 000.

Det är arbetare som var tvungna att ta ett deltidsarbete på grund av personliga problem som barnomsorg.

Kontrasterande NFP och sysselsättning

Source: BLS, FRED

Enligt BLS,

En sysselsättningsförändring över månaden på cirka 130 000 är statistiskt säkerställd i etableringsundersökningen.

Men vi vet att NFP kan drabbas av dubbelräkning, vilket skapar osäkerhet i arbetsmarknadens styrka.

Å andra sidan har sysselsättningsnivån från hushållsundersökningen varit ihållande volatil och har i vissa fall rört sig i motsatt riktning mot förändringen i NFP, vilket ökat osäkerheten.

Här,

…tröskeln för en statistiskt säkerställd förändring i hushållsundersökningen är cirka 600 000.

När han kommenterar BLS-rapporten som helhet, särskilt med tanke på de skarpa revideringarna på senare tid, tillade Shedlock,

…vi kan inte med stark tillförsikt föreslå att dessa rapporter ger en korrekt bild av vare sig jobb eller sysselsättning.

Slutgiltiga tankar

Den här månaden verkar rubriksiffrorna inte särskilt anmärkningsvärda, även om de till viss del underpresterade marknadens förväntningar.

De genomsnittliga timlönerna är förhöjda och skulle tyda på att Fed borde fortsätta höjningen.

Mike Maharrey, chefredaktör för SchiffGold noterade dock,

…och många av dessa jobb återigen är människor som får andra jobb tredje jobb deltidsjobb som försöker hantera de ständigt stigande kostnaderna för allt.

Dessutom slutade en FEDS Notes- artikel publicerad av Federal Reserve den 23 juni 2023 på en alarmerande ton,

Med andelen krisdrabbade företag som för närvarande ligger på cirka 37 procent, tyder våra uppskattningar på att den senaste politiska åtstramningen sannolikt kommer att få effekter på investeringar, sysselsättning och den samlade aktiviteten som är starkare än i de flesta åtstramningsepisoder sedan slutet av 1970-talet.

Med tanke på den ekonomiska förödelsen på 1970-talet och tillståndet för amerikanska företag idag, kan Fed fortsätta att höja, särskilt med tanke på det okända om monetära eftersläpningar?

Dessutom, medan arbetslösheten (U-3) minskade från 3,7 % till 3,6 %, U-6, steg ett mycket mer omfattande mått från 6,7 % till 6,9 %.

U-6 står för alla arbetare i ekonomin som aktivt söker arbete men förblir arbetslösa.

Återigen, en uttömd arbetskraft på grund av massutträden sedan pandemin kan leda till att också U-6-måttet ständigt underskattas.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.