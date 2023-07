Top meme-mynt kämpar när nya konkurrenter fångar marknadens uppmärksamhet

Kryptovalutamarknaden har presenterat sidledsåtgärder under den senaste veckan. Samtidigt har de bästa meme-tokens efter börsvärde, Dogecoin, Shiba Inu och PepeCoin, noterat baisse under de senaste sju dagarna när nya konkurrenter dominerade utrymmet.

PEPE ledde nedåtresan och tappade 14,9 % under den senaste veckan och 5,5 % under den senaste dagen. PePeCoin bytte ägare till $0,00000144 vid presstillfället, med ett börsvärde på $619 miljoner. Ändå lyste alt med tresiffriga ökningar under memecoin-rallyt i juni. PEPE är upp omkring 53 % på sin månatliga chatt.

Nya meme-tokens dominerar utrymmet

Memes kryptosektor fortsätter att bevittna nya projekt. Medan vissa communitymedlemmar kritiserar nylanseringar som Shib 2.o och PEPE 2.o som copycats, fick de investerarnas uppmärksamhet förra veckan.

PEPE 2.o hade ett börsvärde som fick mer än 50 miljoner dollar några dagar efter lanseringen. Dessutom tog det nya projektet Wall Street Memes, designat av teamet som lanserade de berömda Wall St Bulls NFTs, marknaden med storm och samlade in över 13 miljoner dollar inom en vecka.

Framväxten av nya konkurrenter tog sannolikt investerarnas uppmärksamhet bort från trendiga tillgångar som PEPE. Det är uppenbart eftersom de flesta meme-mynt ser sina handelsvolymer sjunka under junis pre-pump-siffror.

Utsikter för kryptomarknaden

Kryptovalutapriser visade negativa prisrörelser under den senaste veckan då Feds förväntningar om räntehöjningar potentiellt förstörde marknadssentimenten. Det ledde till ökad försäljningstakt i meme-mynt.

Bitcoin sjönk något under $30 000 stöd under fredagens session innan den stabiliserades över den betydande foten. Den ledande krypton tappade 0,25% under den senaste dagen för att pressa tidens $30 223,88.

Source – Invezz.com

Altcoin -utrymmet fortsätter att följa Bitcoins fotspår och visar nedgångar på deras dagliga diagram. I det sammanhanget minskade det globala marknadsvärdet för kryptovaluta med 0,40 % under de senaste 24 timmarna till 1,17 biljoner dollar.