EUR/GBP-analys som ett dubbelbottenmönster bildas långsamt

Växelkursen euro till pund (EUR/GBP) fortsatte den nedåtgående trenden på tisdagen. Paret sjönk till den lägsta 0,8550, några punkter under förra månadens högsta på 0,8656. Den har sjunkit med över 4,8 % från den högsta punkten i år.

Den brittiska arbetsmarknaden är fortfarande stark

Copy link to section

EUR/GBP-paret har varit i en stark baisseartad trend under de senaste månaderna medan GBP/USD-kursen hoppade till den högsta nivån på 15 månader. De senaste GBP-nyheterna var de senaste jobbsiffrorna i Storbritannien.

Ekonomiska data publicerade av Office of National Statistics (ONS) visade att ekonomin ökade med över 102k på tre månader till maj. Denna ökning var några punkter under medianuppskattningen på 125k.

Löneökningen fortsatte att stiga i maj. Den genomsnittliga vinsten ex bonus steg med 7,3 %, högre än medianuppskattningen på 7,1 %. Genomsnittlig vinst plus bonus ökade med 6,9 %, högre än medianuppskattningen på 6,8 %. Arbetslösheten låg på 4 procent.

Dessa siffror betyder att den brittiska arbetsmarknaden är stark, med många företag som kämpar med att hitta arbetskraft. Samtidigt går landet igenom en stor levnadskostnadskris, med en inflation på 8,7 %.

Därför förväntar sig ekonomer att Bank of England (BoE) kommer att fortsätta höja räntorna. De flesta av dem ser det höja räntorna med 0,25 % till 5,0 %.

Den andra viktiga EUR/GBP-nyheten på tisdagen var den senaste tyska inflationsstatistiken. Enligt statistikbyrån steg det totala konsumentprisindexet (KPI) med 0,3 % i juni efter att ha fallit med -0,1 % i maj. Inflationen steg med 6,4 % på årsbasis.

EUR/GBP teknisk analys

Copy link to section

EURGBP-diagram av TradingView

Priset EUR till GBP har varit i en baisseartad nedåtgående trend de senaste månaderna. Efter att ha nått en topp på 0,8656 i juni, backade paret till en lägsta nivå på 0,8520 förra veckan. Paret har rört sig under 25-periodernas och 50-periodernas glidande medelvärden. Den har sjunkit under Ichimoku Cloud-indikatorn.

Under tiden har MACD-indikatorn glidit uppåt. Den bildar nu ett dubbelbottenmönster vars halsringning är 0,8656. Därför kommer fler nackdelar att bekräftas om priset rör sig under stödet vid 0,8520. Ett steg under det stödet öppnar möjligheten att det faller under 0,8500.