Euro Stoxx 50-index ligger under nyckelpriset när investerare blir nervösa

Euro Stoxx 50- index har gått ingenstans sedan april eftersom oron för den europeiska ekonomin fortsätter. Indexet, som följer de största börsnoterade företagen i Europa, handlades på 4 355 euro på måndagen, några punkter under sin rekordnivå på 4 415 euro.

Europeisk återhämtning bleknar

Euro Stoxx 50-index har gått bra i år. Det har hoppat till rekordhöga nivåer när lokala och utländska investerare lagt till sin exponering mot den europeiska marknaden. Detta hände eftersom europeiska länder som Tyskland och Frankrike svarade bra på energimarknaden.

På senare tid finns det dock tecken på att den europeiska ekonomin bromsar in. De senaste uppgifterna visade att Tyskland har gått in i en lågkonjunktur när tillverkningsaktiviteten avtar. PMI för tillverkning har legat under 50 under de senaste sex månaderna.

Andra europeiska länder går inte heller bra. Data från Eurostat visade att euroområdet gick in i en lågkonjunktur under första kvartalet. Frankrike noterade en ekonomisk tillväxt nära noll under kvartalet.

Obligationsmarknaden signalerar också till mer svaghet framöver. Skillnaden mellan 2- och 10-åriga obligationsräntor i Tyskland har kraschat till den lägsta nivån på mer än tre decennier. Historiskt sett är den inverterade avkastningskurvan en av de mest exakta indikatorerna på en lågkonjunktur.

Samtidigt blir investerare nervösa över Euro Stoxx 50-indexet. Data på optionsmarknaden visar att investerare köper säljoptioner på marknaden. En säljoption är en strategi som ger försäkring mot fallande priser.

En av de mest positiva sakerna i Europa är den stigande euron. EUR/USD- paret har hoppat till den högsta nivån sedan mars, som jag skrev här . Detta rally beror främst på den fallande amerikanska dollarn.

De topppresterande Stoxx 50-indexbeståndsdelarna i år är Philips, Inditex, CRH, Adidas, Infineon, SAP och Hermes. De enda eftersläpningarna i indexet är Vovovia, TotalEnergies, AB InBev, BASF och Kone.

Euro Stoxx 50 prognos

Stoxx 50-indexet fann ett starkt motstånd på 4 414 € i år. Den har misslyckats med att ta sig över denna nivå sedan april i år. Indexet har också format något som ser ut som ett stigande triangelmönster.

Det har också hoppat över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden och Ichimoku-molnet. Därför, på grund av triangelmönstret, finns det en sannolikhet att indexet kommer att ha ett hausseartat utbrott. Denna uppfattning kommer att bekräftas om priset rör sig över motståndsnivån på 4 414 €.