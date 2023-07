SSE PLC (LON: SSE) slutade marginellt ned på torsdagen även om den upprepade guidningen för helåret.

SSE säger att vädret tyngde dess produktion

Aktieägarna var lite oroliga över svagheten i sin handelsuppdatering för första kvartalet som den brittiska energijätten sa var relaterad till väderförhållanden.

SSE genererade 1 625 gigawattimmar förnybar el under första kvartalet. Värmeeffekten minskade också till 3 714 GWh. Under samma kvartal förra året uppgick dess förnybara el- och värmeeffekt till 2 129 GWh respektive 3 809 gigawattimmar.

På plussidan sa dock SSE att det har haft en vanlig start på sitt andra kvartal när vädret återgick till det normala. Det London-noterade företaget noterade också att månader som är mest betydelsefulla för dess finansiella resultat fortfarande ligger framför sig.

SSE-aktien är för närvarande ned 5,0 % jämfört med deras högsta hittills i år.

SSE lämnade sin helårsguidning oförändrad

Icke desto mindre fortsätter SSE att se minst 150 pence ($1,94) av justerad vinst per aktie under sitt innevarande räkenskapsår jämfört med 166 pence per aktie under räkenskapsåret 2023.

Observera att kraftgeneratorn och nätverksoperatören har åtagit sig att investera cirka 18 miljarder pund i förnybar infrastruktur fram till 2027. Enligt Goldman Sachs analytiker:

Vi ser högre kraftpriser och vinster från termisk produktion som bidrar till kassaflödet. När pipelinen byggs upp förväntar vi oss att SSE kommer att låsa upp ytterligare värde, vilket bidrar till tillväxtresan framåt.

Goldman Sachs är konstruktiv när det gäller SSE-aktier och ser en uppsida i energiaktien till £24,31 – ungefär en premie på 35 % på deras nuvarande pris.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.