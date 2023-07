Amerikanska kommittén godkänner kryptolagförslag och Chancer-förköpet accelererar

US House Financial Services Committee har antagit “Keep Your Coins Act of 2023”, en viktig del av lagstiftningen för kryptovalutaindustrin i USA. Lagförslaget kommer vid en tidpunkt då US SEC har utför en attack mot kryptoföretag, inklusive stora företag som Binance och Coinbase.

Om lagförslaget seglar genom och blir lag kommer det att markera en stor utveckling för den digitala tillgångsindustrin som upplever en explosion med nya projekt som Chancer, som försöker revolutionera bettingbranschen med hjälp av blockkedje-teknik.

Vad lagen om Keep Your Coins från 2023 föreskriver

Copy link to section

Keep Your Coins Act of 2023 introducerades den 25 juli 2023 av representanten Warren Davidson (R-OH). H.R skulle förbjuda någon federal myndighet från att implementera någon regel eller vidta några åtgärder som skulle begränsa en individs möjlighet att handla med digitala tillgångar genom plånböcker 3.

Efter antagandet av House Financial Services Committee kommer lagen nu att gå vidare till representanthuset för omröstning.

Om den antas och antas kommer lagstiftningen att säkerställa att innehavare av kryptovaluta har rätt att behålla sina kryptovalutor inklusive Bitcoin (BTC) i plånböcker för självförvar. Den strävar efter att säkra användarnas frihet och integritet när det gäller att hantera sina egna kryptovalutainnehav med den ökande populariteten för digitala tillgångar.

Möjlighet att förslaget seglar igenom

Copy link to section

Antagandet av lagen av huskommittén pekar på en växande känsla av ansvar för att skydda kryptovalutainnehavares rättigheter och främja en möjliggörande atmosfär för en bredare användning av digitala tillgångar.

Lagförslaget understryker vikten av att ge individer möjlighet att ha fullständig kontroll över sina digitala tillgångar och tillhandahålla ett ramverk för den fortsatta tillväxten av kryptoindustrin.

Med kryptovalutor som blir en huvudpunkt för diskussion i de pågående presidentkampanjerna 2024, kommer lagen sannolikt att se dagens ljus när politiker försöker nå några politiska milstolpar. Dess potentiella antagande kan avsevärt påverka kryptovalutalandskapet genom att förstärka principerna om decentralisering och finansiell autonomi.

Som det ser ut visar lagförslaget att den amerikanska regeringen gör ansträngningar för att balansera mellan innovationsstöd och konsumentskydd.

Effekten av lagförslaget på nya projekt som Chancer

Copy link to section

Även om det fortfarande är tidigt att spekulera i effekterna av lagförslaget på kryptovalutaprojekt, kommer lagförslaget skapa mer förtroende för kryptoinvesterare, särskilt de som vill investera i nya projekt som Chancers decentraliserade plattform för förutsägelsemarknadsföring som för närvarande genomför förköpet för sin inhemska kryptovaluta, CHANCER. Chancer utnyttjar blockkedje-teknik för att låta spelarna skapa sina egna satsningar på i princip vad som helst med anpassade odds och CHANCER-tokenen är tänkt att erbjuda tillgång till plattformen. De som är intresserade av den nya tokenen kan köpa den här.

Precis som den senaste vinsten av Ripple Labs mot SEC föryngrade kryptovalutamarknaden, skulle antagandet av lagförslaget av representanthuset stämpla ytterligare en vinst för branschen, som har kommit under hård granskning av US Securities and Exchanges Commission (SEC). Ändå är det fortfarande inte klart om lagförslaget kommer att bromsa vissa kryptovalutor som klassificeras som värdepapper av SEC.

Save