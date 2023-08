Artificiell intelligens har varit modeordet för vinstsamtal den här säsongen. Det är trots allt vad som har drivit fram mycket av ett spännande 20%-rally hittills i S&P 500.

AI-marknaden kan tiofaldigas fram till 2030

AI har en värdering på cirka 200 miljarder dollar för närvarande – och enligt Statista kommer denna marknad att växa tio gånger och vara värd nästan 2,0 biljoner dollar i slutet av detta decennium.

Vad den prognosen antyder är att artificiell intelligens inte bara är en kortsiktig hype. Det är här för att stanna och projekt som Shiba Memu vill bada i dess triumf. Ännu mer upplyftande är att se investerare som belönar ett företags AI pressa denna vinstsäsong mer än något annat.

Till exempel rapporterade Advanced Micro Devices eller AMD en 18%-ig minskning på årsbasis i sina kvartalsintäkter denna vecka. Ändå förblev aktien motståndskraftig eftersom chiptillverkaren sa att AI-engagemanget ökade med mer än sju gånger under Q2 (läs mer).

AMDs vd delar hennes syn på artificiell intelligens

AMD:s vd Lisa Su förutspår att marknaden för enbart datacenterfokuserade AI-chips kommer att vara värd 150 miljarder dollar till 2027. När hon pratade med CNBC efter kvartalsresultatet, bekräftade hon dock att artificiell intelligens framåt kommer att vara meningsfullt integrerad i persondatorer också.

Vi är entusiastiska över AI i alla delar av marknaden. Vi ser det i de största datacenterna för att kanalisera enheter till PC. Vi har precis lanserat en uppsättning produkter som har AI inuti datorn. Vad det betyder är att din dator kommer att bli mycket mer produktiv framöver.

Observera att AMD bara är ett sådant exempel. Ett gäng andra anmärkningsvärda namn, inklusive Nvidia, Microsoft, Apple, Google – you name it – går all in med en AI-push.

Och så finns det förstås kommande projekt som Shiba Memu som är engagerade i att utnyttja och utforska potentialen med artificiell intelligens också.

Vad har Shiba Memu med AI att göra?

Shiba Memu kallar sig ett “marknadsföringskraftverk” som använder artificiell intelligens och maskininlärning för att skapa och distribuera personligt innehåll på internet som tjänar till att marknadsföra det. I en whitepaper som finns tillgänglig på deras webbplats, uttrycker Shiba Memu sig som likvärdig med “100 marknadsföringsbyråer”.

Det som är särskilt intressant med det här projektet är att utöver den ändamålsspecifika användningen av AI, är det också ett kryptonätverk i dess kärna som drivs av en inbyggd meme-kryptovaluta som heter “SHMU”.

SHMU siktar på att bygga vidare på den snabba tillväxten på marknaden för meme-mynt som har gått från $0 2020 till mer än $20 miljarder 2022. Kryptotokenen är värd $0,0176 när detta skrivs i förköpet.

När förköpet är över kommer Shiba Memu att listas på kryptobörser som tenderar att vara en väsentlig katalysator för en ytterligare prisuppskattning. Vad som också är anmärkningsvärt är att priset på SHMU ökar var 24:e timme.

Är Shiba Memu (SHMU) en bra investering?

Shiba Memu kan vara en bra investering eftersom den inte bara kan dra nytta av AI-medvinden utan också de som hjälper det bredare kryptoekosystemet. Observera att kryptomarknaden förväntas se en CAGR på 12,5% fram till 2030.

Dess förköp har samlat in över 1,5 miljoner dollar inom några veckor, vilket redan signalerar en stark efterfrågan på SHMU som kan öka ytterligare när det blockkedje-baserade projektet lanserar sin AI-instrumentbräda nästa år.

Shiba Memu eller SHMU meme-myntet kan också gynnas om US SEC slutar med att ge sina välsignelser för en Spot Bitcoin ETF. Med tanke på att en kapitalförvaltare med en felfri meritlista i att vinna regulatoriska godkännanden för börshandlade fonder – BlackRock Inc har ansökt om en Bitcoin ETF, är det tänkbart att den första amerikanska Spot Bitcoin ETF är på gång.

Slutligen höjde den amerikanska centralbanken räntorna med ytterligare 25 punkter förra månaden, vilket kan bli dess sista räntehöjning i cykeln som Invezz rapporterat. När centralbanken roterar kan intresset för risk-on-satsningar som kryptovalutor öka och hjälpa SHMU-myntet också.

Mer information om Shiba Memu förköp finns på hemsidan här.

