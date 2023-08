FTSE MIB pressad av italienska bankskatter: köpa dippen?

FTSE MIB -index kom under intensiv press den här veckan när sentimentet på italienska aktier lättade. Indexet, som följer de största italienska företagen, har sjunkit under de senaste sex dagarna i rad. De flesta av dessa uppgångar kom på tisdagen när oron för banksektorn eskalerade.

Italien oväntade skatter

Copy link to section

FTSE MIB-index sjönk hårdare än andra europeiska index på tisdagen. Denna nedgång skedde när investerare dumpade aktier i italienska banker efter att landets parlament godkänt en gigantisk oväntad skatt.

Italienska banker kommer att tvingas betala 40 % skatt på sina räntenetto i år. I ett separat uttalande för att lugna marknaden sa regeringen att skatten kommer att begränsas till 0,1 % av dess riskvägda tillgångar.

Enligt FT, som citerade en person med kunskap om frågan, sa att svaret var tänkt att delvis lugna marknaden. Trots tillbakagången kommer italienska banker fortfarande att behöva betala över 1,8 miljarder i extra medel till regeringen.

Som ett resultat var bankerna de sämst presterande företagen i FTSE MIB-index. Bper Banca och BCA MPS-aktier sjönk med mer än 10 % medan Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit och Banca Generali sjönk med över 5 %.

Italienska banker har rapporterat en kraftig ökning av ränteintäkterna efter beslutet från Europeiska centralbanken (ECB) att höja räntorna. Politiker hävdar att dessa banker inte har ökat räntorna till kunderna i linje med detta hopp.

Dessa bankaktier kommer sannolikt att förbli under press på onsdag efter Moody’s beslut att nedgradera några ledande amerikanska banker. Några av bankerna som nedgraderades var M&T Financial, Pinnacle Financial och Webster Financial. Moody’s placerade också banker som Truist, BNY och Northern Trust på granskning.

Historiskt sett tenderar FTSE MIB-index att underprestera efter en nedgångsdag på Wall Street. Index som Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq 100 sjönk med mer än 15 på tisdagen.

Indexet kommer också att reagera på flera viktiga intäkter från några av de största europeiska företagen. Några av de mest anmärkningsvärda är Generali, Unipo Gruppo och Deutsche Telekom.

FTSE MIB indexprognos

Copy link to section

Save

FTSE MIB-diagram av TradingView

Italienska aktier har gått bra i år. FTSE MIB-index sköt i höjden till 29 730 € i juli. På senare tid har dock indexet dragit sig tillbaka och sjunkit under 50-dagars glidande medelvärde. Det ligger fortfarande något över 100-dagars glidande medelvärde.

FTSE 100-indexet ligger också något över den nedre sidan av den stigande kanalen. Därför kommer indexet sannolikt att dra sig tillbaka och sedan återuppta den hausseartade trenden när köpare riktar nyckelmotståndet till €29 000. En rörelse under den nedre sidan av den stigande kanalen kommer att peka på mer svaghet.

Save

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.