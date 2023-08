NZD/USD-prognos inför RBNZ-mötet, FOMC-protokoll

NZD/USD har sjunkit under de senaste fyra dagarna i rad när investerare fokuserar på det kommande räntebeslutet från Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) och FOMC-minuter. Den sjönk till den lägsta nivån 0,5980, den lägsta nivån sedan november 2022.

RBNZ räntehöjning framöver

En av de största valutanyheterna denna vecka kommer det kommande räntebeslutet av RBNZ. Beslutet, planerat till onsdag, kommer vid en svår tidpunkt för Nya Zeelands ekonomi.

Nya uppgifter avslöjade att Nya Zeeland har gått in i en lågkonjunktur när den interna och externa efterfrågan avtar. Ekonomin krympte med 0,1 % under marskvartalet och analytiker förväntar sig att svagheten fortsatte under andra kvartalet.

Nya Zeelands inflation är också på en förhöjd nivå. De senaste uppgifterna visade att det totala konsumentprisindexet (KPI) steg med 1,1 % under andra kvartalet. Och förra veckan visade data att inflationsförväntningarna steg till 2,83 % under tredje kvartalet.

Därför är RBNZ i en tuff plats där den behöver höja räntorna för att bekämpa inflationen medan ekonomin krymper. Avvägningen blir att banken lämnar räntorna oförändrade på 5,50 % som den har gjort under de senaste två mötena. Nya Zeelands räntor har stigit från 0,25 % i augusti 2021.

Nästa viktiga NZD/USD-nyhet att titta på är de kommande FOMC-minuterna på onsdag. Dessa protokoll kommer att ge mer färg om det senaste mötet där banken beslutade att höja räntorna med 0,25 %.

Protokollet kommer efter att USA publicerat uppmuntrande inflationssiffror. Uppgifterna visade att den totala inflationen steg till 3,2 % medan kärnpriserna sjönk till 4,7 % i juli. Som ett resultat tror vissa analytiker att Fed kommer att pausa sina räntehöjningar under resten av året.

NZD/USD teknisk analys

Växelkursen NZD till USD har varit i en stark baisseartad trend de senaste dagarna. Den svävar på den viktiga stödnivån eftersom det också var den lägsta svingen den 31 maj. Paret har också sjunkit under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden.

Vidare har Relative Strength Index (RSI) rört sig under den neutrala punkten och närmar sig den översålda nivån. Därför finns det två potentiella scenarier före RBNZ-beslutet. För det första kunde försäljningen fortsätta, vilket pressade paret till nästa stöd på 0,5900. Den alternativa situationen är när paret kommer att återhämta sig och testa motståndsnivån på 0,6200.

