2023 Little League World Series, en ungdomsbasebollturnering, startar idag och den är planerad att avslutas den 27 augusti på Little Leagues huvudkontor i South Williamsport, Pennsylvania. I turneringen kommer tio lag från USA och tio lag från andra länder att tävla i den 76:e upplagan av Little League World Series (LLWS).

Little League World Series 2023 lägger till de många populära spelen som lockar till mycket onlinespel, ett område som expanderar snabbt med lanseringen av nya bettingplattformar som Chancer, en decentraliserad spelplattform som för närvarande befinner sig i förköpsfasen. I skrivande stund hade 32 245 350 CHANCER-tokens sålts slut vilket gav $1 394 418,58.

Spelschema för Little League World Series 2023

Copy link to section

Årets Little League World Series kommer att ha 38 matcher som kommer att spelas under en 12-dagarsperiod för att fastställa årets mästare. Turneringen kommer till stor del att sändas på ESPN, ESPN2 och ABC.

Den 16 augusti kl. 13.00 ET, kommer turneringen att starta med South Czech Republic Little League (mästaren i Region Europa-Afrika) som möter Activo 20-30 Little League (mästaren i Panama Region).

Den första amerikanska bracketmatchen i Little League World Series kommer att vara den 16 augusti kl. 15:00 ET med Henderson Little League (vinnaren av Mountain Region) mot Smithfield Little League (mästaren i Metro Region).

De 10 USA-lagen i 2023 Little League World Series inkluderar:

Mountain Region − Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Metro Region – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Great Lakes Region − New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Midwest Region – Fargo Little League (Fargo, North Dakota)

Mid-Atlantic Region − Media Little League (Media, Pennsylvania)

New England Region – Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Southeast Region – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Northwest Region – Northeast Seattle Little League (Seattle, Washington)

West Region − El Segundo Little League (El Segundo, Kalifornien)

Southwest Region – Needville Little League (Needville, Texas)

De 10 internationella lagen i 2023 Little League World Series inkluderar:

Region Europa-Afrika − South Czech Republic Little League (Brno, Tjeckien)

Asien-Stillahavsområdet − Kuei-Shan Little League (Taoyuan, kinesiska Taipei)

Region Kanada − North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Region Australien − Hills Little League (Sydney, New South Wales, Australien)

Region Karibien − Pabao Little League (Willemstad, Curacao)

Region Japan − Musashi Fuchu Little League (Tokyo, Japan)

Region Kuba Region − Bayamo Little League (Bayamo, Kuba)

Region Mexiko − Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Mexiko)

Region Latinamerika − San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Region Panama − Active 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

Vad betyder LLWS 2023 för Chancer?

Copy link to section

Även om Chancer fortfarande inte är mogen för LLWS-älskare att satsa på det ännu eftersom plattformen förväntas gå live under Q1 2024, har fansen fortfarande en chans att skaffa sina CHANCER-tokens för att vara redo när nästa serie startar 2024. För att köp CHANCER-tokens, besök den officiella Chancer-webbplatsen.

Chancer revolutionerar bettingbranschen genom att tillåta CHANCER-tokens att kunna skapa sina egna bettingmarknader och diktera sina egna odds på vad som helst, inklusive populära spel som Little League World Series-spel och utmaningar mellan vänner. Plattformen utnyttjar blockkedje-teknik för att ge användare möjligheten att vara sin egen chef för att skapa och hantera satsningar.

Save