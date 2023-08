USD/IDR -växelkursen backade på torsdagsmorgonen inför det kommande räntebeslutet från Bank of Indonesia (BoI). Efter att ha nått en topp på 15 363 på måndagen backade paret till en lägsta nivå på 15 250.

Bank of Indonesia beslut framåt

Copy link to section

Bank of Indonesia kommer att avsluta sitt tvådagarsmöte på torsdag och leverera det noga övervakade beslutet. Alla ekonomer tillfrågade av Bloomberg och Reuters tror att banken kommer att lämna räntorna oförändrade på 5,75%.

Det har tidigare lämnat dem intakta under de senaste mötena. BoI är inte under press att höja räntorna sedan Indonesiens inflation har flyttat tillbaka till målet under de senaste månaderna. Inflationen avtog till 3,08 % på årsbasis i juli, som jag skrev här .

Därför tror analytiker att banken kommer att hålla räntorna stabila under hela året. Vissa analytiker ser att det sänker räntorna antingen under fjärde kvartalet eller under första kvartalet nästa år.

De senaste uppgifterna visade att Indonesiens ekonomi expanderade med 5,2 % under andra kvartalet, med hjälp av de växande konsument- och offentliga utgifterna. Hushållens utgifter stöddes av en dämpad inflation.

Det finns dock tecken på att ekonomin bromsar in. Exporten har kämpat nyligen som nyckelmarknader som Kina och Indien. Som jag skrev tidigare i veckan finns det tecken på att den kinesiska ekonomin bromsar in i snabbare takt än väntat.

Växelkursen USD till IDR kommer också att reagera måttligt på det kommande Jackson Hole-toppmötet i USA. Detta är ett viktigt möte som samlar centrala centralbankstjänstemän. Jerome Powell, chefen för Federal Reserve kommer att ge tips om vad som väntar i september.

USD/IDR-prognos

Copy link to section

Save

USDIDR-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen för USD till rupiah har dragit sig tillbaka under de senaste dagarna. Denna nedgång inträffade när björnar försökte testa om den viktiga stödnivån på 15 213, den högsta punkten den 10 juli.

Paret har hållit sig över det 50-dagars glidande medelvärdet, vilket signalerar att köparna har kontroll. Därför är utsikterna för paret hausse, med nästa nivå att titta på är veckans högsta på 15 354. Ett fall under stödet på 15 200 kommer att vara baisse för paret.

Save

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.