USA:s BNP för andra kvartalet är kortare än förväntningarna; Företagens vinster och kärn-PCE minskar

Data om USA: s BNP under Q2 2023 (apr-juni) publicerad av US Bureau of Economic Analysis ökade marginellt med 2,1 % på årsbasis över 2 % på årsbasis under föregående intervall.

Även om måttet visade en svag ökning var detta långt under avancerade uppskattningar på 2,4 % årlig tillväxt för kvartalet, efter ljumna affärsinvesteringsförhållanden.

Siffran kom också långt under marknadskonsensus på 2,4% som rapporterats av TradingEconomics.com.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Expansionen av BNP kommer mitt i den förhöjda inflationen, Federal Reserves mest hökaktiga cykel på decennier tillsammans med guvernör Powells senaste kommentarer i Jackson Hole, som säger,

…(inflationen är) för hög.

S&P steg till 4 521 kort efter informationssläppet om optimism om att Fed skulle kunna navigera till en “mjuk landning”, men momentum tycks ha försvagats med aktier som fallit till 4 505 i skrivande stund, endast 5 punkter över öppningen på 4 500,7.

Komponenter

Copy link to section

Ökningen av BNP berodde på högre konsumtionsutgifter (som dämpades till 1,7 % på årsbasis mot 4,2 % på årsbasis under Q1), fasta investeringar i icke-bostäder (som hoppade från 0,6 % på årsbasis under Q1 till 6,1 % på årsbasis under Q2), och statliga och kommunala utgifter (som steg från 4,4 % på årsbasis under Q1 till 4,7 % på årsbasis under Q2).

Konsumentutgifterna, den främsta bidragsgivaren till amerikansk tillväxt, överträffade de avancerade uppskattningarna på 1,6 % på årsbasis, även om utgifterna för kapitalvaror minskade med 0,3 % på årsbasis, och minskade kraftigt från 16,3 % på årsbasis under föregående intervall.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Å andra sidan begränsades BNP-tillväxten av minskningar i exporten (7,8 % på årsbasis under Q1 till -10,6 % på årsbasis under Q2), fasta investeringar i bostäder (förblev i krympande territorium men förbättrades från -4 % på årsbasis under Q1 till -3,6 % på årsbasis under Q2), och importen (som minskade från 2 % på årsbasis under Q1 och sjunkit till -7 % på årsbasis under Q2).

Jämfört med avancerade uppskattningar förbättrades exporten från förväntningarna på (-)10,8 % på årsbasis, medan importen förbättrades från (-)7,8 % på årsbasis.

För första kvartalet reviderades den årliga förskottsavläsningen på 2,4 % på årsbasis nedåt till 2,0 % på årsbasis.

Företagens vinster

Copy link to section

Vinster från löpande produktion (som inkluderar företagsvinster med lagervärdering och justeringar av kapitalkonsumtion) sjönk med 10,6 miljarder USD under Q2, vilket dämpades från den kraftiga nedgången på 121,5 miljarder USD under Q1.

Inhemska finansiella företag såg sina vinster för andra kvartalet minska med 47,8 miljarder USD jämfört med 9,4 miljarder USD under andra kvartalet.

Tvärtom steg vinsterna för inhemska icke-finansiella företag med 17,1 miljarder dollar, vilket delvis kompenserade för nedgången på 103 miljarder dollar under första kvartalet.

På kvartalsbasis sjönk den justerade vinsten före skatt med 0,4 % under andra kvartalet och minskade kraftigt med 6,5 % jämfört med föregående år.

Även om vinsten för andra kvartalet sjönk, förbättrades de från (-) 4,1 % som registrerades under första kvartalet 2023.

PCE

Copy link to section

För kvartalet steg prisindex för privata konsumtionsutgifter (PCE) med 2,5 procent på årsbasis, och dämpades dramatiskt från 4,1 % på årsbasis under Q1.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

Som svar på hökiska åtgärder, core PCE, den gynnade inflationsmätaren från US Fed såg också en markant nedgång, föll till 3,7 % på årsbasis under Q2, jämfört med 4,9 % under Q1, och överträffade avancerade uppskattningar på 3,8 % på årsbasis.

Avgörande var att detta var den långsammaste ökningen på nästan två år.

Save Source: TradingEconomics.com, U.S. BEA

CME:s FedWatch Tool, ett mått på sannolikheten för framtida ränteåtgärder, uppskattar en 90,5 % chans att Fed kommer att behålla status quo vid nästa möte.

Syn

Copy link to section

Trots nedgången i kärn-PCE-tillväxt och initialt marknadssvar, noterade en Reuters-rapport att Fed-tjänstemän tror att den icke-inflationära tillväxttakten ligger i närheten av 1,8%, vilket tyder på att inflationen kommer att förbli ett problem.

Detta innebär att Fed sannolikt kommer att fortsätta att strama åt, vilket återspeglas i CME FedWatch Tool som visar en chans på cirka 47% för en höjning i Feds novembermöte.

Men som nämnts i den tidigare artikeln om Jackson Hole-konferensen, kan den relativt robusta utvecklingen av ekonomin delvis bero på de 500 miljarder dollar i överskottsbesparingar som byggdes upp på grund av pandemitidens oöverträffade finanspolitiska tillskott.

SF Fed förväntar sig att detta kvantum av besparingar kommer att stödja konsumtionen under fjärde kvartalet men kan se en nedgång därefter, vilket kan ha potential att utlösa en oväntat akut avmattning.

Save Source: SF Fed

Dessutom kan en nedgång i potentiell bostadsförsäljning med 14 % på årsbasis och de svårbedömda effekterna av monetära fördröjningar så småningom ge Fed anledning att pausa.

Save

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.