Filecoin FVM DeFi TVL ökar för att spela in som FIL-prisrekyler

Filecoin- ekosystemet går bra, även när kryptovintern fortsätter. De senaste uppgifterna visar att Filecoin Virtual Machine (FVM) inflöden har hoppat till rekordhöga de senaste månaderna.

Data från DeFi Llama visar att det totala värdet låst (TVL) i ekosystemet steg till över 82 miljoner dollar. I FIL-termer visar data att TVL hoppade till över 24 miljoner FIL under de senaste månaderna.

Den största spelaren i FVM är GLIF Pools Infinity, vars TVL har hoppat till över 27,5 miljoner dollar. Andra stora aktörer i ekosystemet är STFIL, THEmis Pro, MineFi, SFT Protocol och Filet Finance. Åtta av FVM-plattformarna har en TVL på mer än 1 miljon dollar.

I antal har över 2 600 tokeninnehavare satt in i GLIF och över 2 miljoner har satt in i stFil. All denna tillväxt har hjälpt till att göra Filecoin Virtual Machine till den 32:a största spelaren i DeFi-branschen. Det är större än plattformar som Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph och Aptos.

Till att börja med är Filecoin en av de största störarna i blockchainbranschen. Nätverket använder en decentraliserad strategi för att störa fillagringsindustrin. Alla som har en dator kan tillhandahålla lagring och tjäna pengar.

Filecoin har utökat sina möjligheter under de senaste månaderna. Till exempel är Filecoin Virtual Machine en plattform som gör det möjligt för utvecklare att bygga kvalitetsdecentraliserade applikationer (dApps) som utnyttjar dess lagringsfunktioner.

Vidare lanserade utvecklarna också Filecoin Web Services (FWS), en serie produkter som hjälper utvecklare att bygga applikationer. Några av dessa produkter är behållare och Kubernetes. Målet är att göra det möjligt för Filecoin att bli ett gångbart alternativ till AWS och Microsoft Azure.

Ändå har Filecoin-priset fortsatt under press trots dessa prestationer. FIL handlades till $3,37 med mer än 64% från den högsta nivån i år.

