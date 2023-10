Chainlink-valar lägger till 5,12 miljoner LINK som små detaljhandelsögon vinstaffärer

Priset på Chainlink har backat med cirka 1,5 % under de senaste 24 timmarna och handlas för närvarande runt 7,48 USD på större börser. Intradagstoppen per data från CoinGecko tidigt på tisdag är nära $7,80, med den mindre nedgången som kommer när detaljhandlare ser till att ta vinster efter de senaste uppgångarna som har ökat LINK-priset med 20% under de senaste 30 dagarna.

Samtidigt visar data från kedjan att gruppen av de bästa LINK-innehavarna, de så kallade valarna med 100 000 till 1 miljon tokeninnehav, har skjutit upp sitt totala plånboksvärde till ett sexårigt högsta värde. Ackumuleringen har ökat eftersom institutionellt stöd fortsätter att utlösa ett positivt sentiment för altcoin.

Valar köpte över 5,12 miljoner LINK den senaste veckan

Marknadsinformationsplattformen Santiment delade on-chain data för Chainlink på måndagen som visade att LINK höll nära en viktig stödnivå mitt i vinstaffärer från små detaljhandlare. Men mitt i detta scenario var aggressiv ackumulering av valar, som enligt plattformen hade lagt till mer än 5,12 miljoner LINK-tokens värda över $38 miljoner till deras totala innehav under den senaste veckan.

Sentiment skrev på X:

“Chainlink ligger på $7,51, nu +30% under de senaste 5 veckorna. Under den här tiden har plånböcker med 100 000-1 miljoner $LINK ackumulerats aggressivt, med $38,5 miljoner i mynt bara under den senaste veckan. Deras rörelser är mer relevanta än att små detaljhandlare tar vinster.”

Chainlink prisutsikter

Valaktiviteten fortsätter en nyligen positiv positivitet för Chainlink, driven av ett ökat antagande av blockchain-protokollets teknologi. Altcoinet förväntas också explodera mitt i en uppgång i verklig tillgångstokenisering, en sektor som har attraherat den globala finansjätten JPMorgan.

Denna utsikt har hjälpt de övergripande utsikterna för tokenisering och hjälpt till den senaste tidens positiva momentum för Chainlink-priset. Trots de nedgångar som setts under de senaste 24 timmarna kan LINK/USD därför förbli på en hausseartad bana och eventuellt vända högre om priset går över 8,00 USD.

Den positiva bilden kan dock bero på om tjurar håller över stödområdet $7,40. Om det blir ett återbesök av efterfrågezonen nära $7,00, kan LINK riskera ett nytt dopp till septembers lägsta nivå på $5,80.