Apecoins och Memeinators prisutsikter efter den senaste Bitcoin ETF-sagan

Kryptomarknaden såg plötsliga ökningar i början av veckan efter falska nyheter om Bitcoin ETF-godkännande, vilket utlöste vilda prisåtgärder. De flesta digitala tillgångar har dock rasat. Vidare kan saker och ting gå åt båda håll eftersom investerarna upprätthåller en neutral känsla.

Under tiden förblev Bitcoin över $28 000 vid skrivtillfället, och bytte ägare på $28 248. Medan alt-marknaden härmar BTC:s rörelser, lockar vissa mynt, inklusive Apecoin och Memeinator, uppmärksamhet på grund av deras framtida potential.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

ApeCoin (Ape) – ett lukrativt spelnätverk

Copy link to section

Apecoin handlades för $1,10 vid denna publikation, och föll med 0,72% under de senaste 24 timmarna. Dessutom ökade den med cirka 5% under den senaste veckan när köpare gick med. Altcoinet tryckte fem på varandra följande gröna ljusstakar på sitt 24-timmarsdiagram, vilket indikerar tjurdominans.

APE 7-dagars diagram på Coinmarketcap

Dessutom föreslår projektets Ape Improvement Proposal för 12 till 18 oktober betydande aktivitet i kedjan, vilket förklarar altcoins senaste prisuppgång.

Vissa förslag lyfter fram Apecoins annonsmarknadsplats ADSHARE, som gör det möjligt för kreatörer att tjäna pengar på sina aktiviteter. Det kan också introducera APE Papercraft, en utskrivbar modell med myntets logotyp som täcker fysiska och digitala utgåvor.

Andra planer inkluderar lanseringen av yogasessioner och notering av Apecoin på COINHERO. Denna utveckling kan stärka APE-nätverket och locka investerare att köpa tokens, vilket kan översättas till solida prisåtervinningar. En rörelse förbi motståndet på $1,11 verkar troligt under de kommande dagarna.

Memeinator (MMTR): Ett meme-mynt med fokus på nytta och investerarförmåner

Copy link to section

Memeinator är en ny meme-token som planerar att dominera kryptovalutasektorn genom att förstöra värdelösa mynt med teman när det ser 1 miljard dollar i börsvärde. Projektet ser fast beslutet att styra Web3-marknaden, vilket bekräftar investerarnas tro med över $770 000 insamlade i förköp.

Memeinator använder toppmodern marknadsföringsteknik och innovativa strategier för att nå globala aktörer. Tillgången är för närvarande i förköp och handlas för $0,0118 under detta skrivande. Samtidigt kommer MMTR-priset att stiga till $0,049 från $0,01 innan myntet lanseras i börser.

Bör du investera i Memeinator?

Copy link to section

Memeinators ICO kommer att se MMTR stiga med 390% när investerare tar sin del. Det betyder att tidiga spelare kan få imponerande avkastning innan projektet lanseras. Meme-myntet har deflationär tokenomics och olika användningsfall inom plattformen.

De flesta meme-tillgångar kämpar med nyttan. Således kan Memeinator ha en stabil efterfrågan på marknaden. Dessutom kan utbudet av fasta mynt ge uppåttryck på MMTR:s pris när fler individer ansluter sig till nätverket.

Memeinator verkar ha allt som krävs för att uppnå sitt börsvärde på 1 miljard dollar och säkerställa en hållbar tillväxt för krypton.

Du kan hitta mer Memeinator-information på deras hemsida.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.