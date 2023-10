Cardano DeFi TVL fastnade på rekordnivå när tillväxten avtar

Aktiviteten i Cardanos ekosystem avtar i takt med att kryptovintern fortsätter och när konkurrensen i branschen ökar. Data visar att värdet av ADA låst i DeFi-ekosystemet har stigit till rekordhöga 625 miljoner.

Ekosystemet har klarat sig bra 2023 sedan det började året med över 204 miljoner ADA-mynt. På senare tid har dock volymen tokens som kommer in i ekosystemet växer i en långsammare takt.

MinSwap, en decentraliserad börs i Cardanos ekosystem, är den största dApp med över 39 miljoner USD i totalt värde låst (TVL). Indigo, en CDP-plattform (collateralised debt position), har över 8 miljoner pund i tillgångar. Andra toppspelare i ekosystemet som Liqwid, Optim Finance och Djed Stablecoin har också gjort en stark tillväxt.

Utvecklare åtar sig är ett annat tecken på att branschen saktar ner. Dessa åtaganden uppgick till bara 22 under de senaste 24 timmarna, en minskning från en topp på 50 i mars. De totala avgifterna som Cardano tar in har också minskat.

Cardano och andra blockkedjor på lager 1 och 2 står inför många utmaningar när kryptovintern fortsätter. Till exempel har konkurrensen i branschen ökat kraftigt. Några av alternativen som har vunnit andel nyligen är Arbitrum, Optimism och Base, som ägs av Coinbase.

Andra lager-1-nätverk som är bra alternativ till Cardano är Avalanche, Cronos och Kava,

Penningpolitiken är den andra utmaningen som Cardano står inför eftersom räntorna ligger kvar på den högsta nivån på decennier. Högre räntor har gjort säkra tillgångar som kontanter mer attraktiva. Kortfristiga obligationer ger över 5 % medan certifikat för inlåning (CD) och penningmarknadsfonder har en avkastning på 6 %.

Innebörden av allt detta är att många investerare roterar från riskfyllda tillgångar som aktier och kryptovalutor till säkra tillgångar. Vidare har de pågående juridiska utmaningarna som SEC-processen om Coinbase och Binance uppmuntrat människor från digitala mynt.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.