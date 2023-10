5 teknikföretag som gick från enhörningar till öreaktier

Det senaste decenniet var en högkonjunktur för nystartade teknikföretag, med vissa analytiker som jämförde det med dot com-bubblan. Med stöd av låga räntor investerade riskkapitalföretag i tusentals företag. Medan vissa företag som Airbnb och Uber har klarat sig blygsamt bra som offentliga företag, har många av dem inte gjort det. Här är några av de bästa företagen som har gått från enhörningar till öreaktier.

Vi arbetar

WeWork (NASDAQ: WE) exemplifierade överdrifterna från den senaste teknikboomen. Företaget tog in miljarder dollar från Softbank, vilket gav den en toppvärdering på över 45 miljarder dollar. Det expanderade snabbt och det gick om IWG, moderbolaget till Regus, för att bli den största aktören i branschen.

WeWorks aktiekurs har nu kraschat med 99 % och börsvärdet har flyttats till bara 134 miljoner dollar. Det är en kontantförbränningsanläggning som förlorar miljontals dollar varje dag. Samtidigt har man hyresförpliktelser värda miljarder. Och nyligen lämnade företaget ett meddelande om fortsatt drift och började omförhandla sina hyresavtal.

Jag tror att WeWorks chanser att överleva är extremt begränsade på grund av dess höga skulder, långsamma användartillväxt och dess tunna balansräkning. Det har blivit ett öreaktie, med dess aktier som handlas till $2.

BuzzFeed

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) var en annan högflygande teknisk startup på sin topp. Företaget var känt för att skapa viralt innehåll och listiklar. Som ett resultat ansåg många analytiker och riskkapitalföretag att det var mediernas framtid.

Buzzfeeds aktiekurs har kraschat med 96% från toppnivån medan börsvärdet har sjunkit till bara 43 miljoner dollar. Företaget har fortsatt att blöda kontanter medan tillväxten har avtagit. BuzzFeed tappar också sin relevans bland många unga människor, som tillbringar större delen av sin tid i TikTok. Vice Media, en konkurrent, ansökte om konkurs i maj.

The RealReal

The RealReal (NASDAQ: REAL) är ett företag som syftar till att störa den exklusiva delen av modebranschen. Företaget tillhandahåller en dubbelsidig marknadsplats där människor kan köpa och sälja sina kläder och smycken.

RealReals verksamhet har gått relativt bra eftersom dess totala intäkter hoppade från över 213 miljoner USD 2018 till över 603 miljoner USD 2022. Denna tillväxt har dock gått med stor förlust eftersom den totala nettoförlusten har hoppat från 75 miljoner USD till över 209 miljoner USD.

RealReal aktiekursen har kraschat med 94% och handlades till $1,55. Dess börsvärde har sjunkit till bara 158 miljoner dollar. Det har underpresterat eftersom investerare fortfarande är oroade över dess tillväxtpotential och brist på vinster.

Alla fåglar

Allbirds (NASDAQ: BIRD) aktiekurs har sjunkit med mer än 99% sedan börsnoteringen. Denna krasch gjorde att dess totala börsvärde till bara 143 miljoner dollar. När det var som mest värderades företaget till över 1 miljard dollar.

Allbirds har haft det svårt som publikt bolag. Medan dess försäljning ökade från 193 miljoner dollar 2019 till 297 miljoner dollar 2022, har dess förluster skjutit i höjden till över 114 miljoner dollar. Allbirds har lidit av kvalitets- och strategiska frågor. Till exempel expanderade den till andra kategorier som kläder men har tvingats överge den. Man ser också en svag efterfrågan och en hög kassaförbränning.

Oatly

Oatly (NASDAQ: OTLY) aktiekurs har kollapsat med över 97% efter att den blev börsnoterad. Efter att ha nått en topp på 28,4 dollar har aktierna fallit till 0,55 dollar. Företaget, som stöds av Oprah Winfrey och Natalie Portman, samlade in 1,4 miljarder dollar i sin börsintroduktion 2021. De flesta av dessa medel är nu borta, eftersom dess totala kontanter och kortsiktiga investeringar uppgår till 340 miljoner dollar.

Oatly har fallit i unåde bland investerare och konsumenter. Det finns tecken på att efterfrågan på havremjölk och andra produkter som konstgjorda kött bleknar. Konkurrensen i branschen har också ökat kraftigt de senaste åren.

De flesta av dessa före detta enhörningar kommer sannolikt att kämpa i en miljö med hög ränta. Vissa, som WeWork, kan gå i konkurs på grund av svårigheterna med finansiering. Andra, särskilt The RealReal, skulle kunna återgå till tillväxt och studsa tillbaka på lång sikt.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.