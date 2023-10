USD/ARS, S&P Merval-index på rekordnivåer inför valet: vad händer härnäst?

USD/ARS och S&P Merval-indexet kommer att vara i rampljuset under de kommande dagarna när Argentina går till sitt mycket följdriktiga val. MERVAL-indexet har varit ett av de bäst presterande indexen i år och skjutit i höjden med över 178 %. Å andra sidan har den argentinska peson kollapsat till sin rekordlåga nivå.

Valet i Argentina väntar

Copy link to section

Argentinska aktier har haft en stark utveckling i år även när ekonomin gick igenom sin mörkaste period någonsin. MERVAL-indexet, som följer de 20 största företagen i landet, har skjutit i höjden med 178 % i år i lokal valuta. Dess årliga avkastning under de senaste fem åren ligger på 75,84 %, högre än de globala konkurrenternas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Argentina aktier har hoppat som investerare hoppas att regim förändring och billiga värderingar kommer att bidra till att förändra ekonomin. Det har också ökat eftersom investerare är fortsatt optimistiska om en räddningsaktion från Internationella valutafonden (IMF). Dessutom förlängde Kina nyligen 6,5 miljarder dollar till Argentina genom en valutaswap som de två regeringarna står inför.

Ändå står Argentinas aktier och peson inför en osäker framtid när ett viktigt val närmar sig. Väljarna går till valet på söndag för att välja sin president. De bästa utmanarna är Javier Milei från Freedom Advances, Patricia Bullrich och Sergio Massa. De flesta analytiker förväntar sig att Milei kommer att vinna.

Milei har gett några radikala löften, bland annat en övergång till den amerikanska dollarn och radikala förändringar av centralbanken. Han har också lovat att minska de offentliga utgifterna i ett försök att minska budgetunderskottet.

Nästa argentinske president står inför stora utmaningar. Inflationen har stigit, valutan har tappat sitt värde, medan IMF väntar på sina 43 miljarder dollar. Jordbrukssektorn, en stor del av ekonomin, har också kollapsat. Argentina importerar nu livsmedelsprodukter från som Brasilien.

Utsikter för Merval och Argentina peso

Copy link to section

Merval-diagram av TradingView

Utsikterna för både S&P Merval och Argentina peso är osäkra inför valet. Medan Merval-indexet ligger på en rekordnivå, har ARS kollapsat till en rekordlåg nivå.

Jag misstänker att argentinska aktier kommer att dra tillbaka under de kommande veckorna eftersom de har blivit ganska dyra. Merval-indexet har stigit med mer än 3 210 % från den lägsta nivån under pandemin. I de flesta fall slutar sådana paraboliska drag med en reversering när de går in i distributionsfasen av Wyckoff-modellen.

Den argentinska peson kommer att förbli under press efter valet, särskilt om Milei vinner. Analytiker är skeptiska till hur han kommer att genomföra dollarisering eftersom landet behöver ha resurser för att uppnå det. Därför kommer USD/ARS-paret att fortsätta att skjuta i höjden, med den officiella kursen som förväntas komma till 400.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.